La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa en la Misa de Acción de Gracias organizada por las iglesias cristianas evangélicas, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

La ceremonia se desarrolla desde las 9:00 a.m. en la Iglesia Misión Carismática Internacional, ubicada en el distrito limeño de Lince, y congrega a autoridades del Estado, representantes del cuerpo diplomático, congresistas y líderes de las diferentes congregaciones evangélicas del país.

La asistencia de la mandataria forma parte de la tradición que cada año reúne a las principales autoridades nacionales con la comunidad evangélica para elevar una oración por el Perú y por las nuevas autoridades del país.

En esta oportunidad, la ceremonia fue reprogramada para el 30 de julio, luego de que el nuevo Gobierno decidiera realizar el 29 de julio la primera sesión del Consejo de Ministros, en la que se evaluaron las primeras medidas de la gestión.

El acuerdo se alcanzó con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).