La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa en la Misa de Acción de Gracias organizada por las iglesias cristianas evangélicas, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.
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