La presidenta Keiko Fujimori Higuchi participa de la Misa de Acción de Gracias. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La presidenta Keiko Fujimori Higuchi participa de la Misa de Acción de Gracias. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participa en la Misa de Acción de Gracias organizada por las iglesias cristianas evangélicas, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

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