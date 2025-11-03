El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) pidió que la Contraloría General de la República investigue el uso de una cámara asignada al Parlamento en un mitin en Trujillo donde la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, anunció su precandidatura presidencial para las elecciones generales del 2026.

En declaraciones a Canal N, indicó que el tema no se agota con la renuncia de Daniel Luza Amésquita, el trabajador sindicado de llevar la cámara al evento partidario y exigió que se haga una investigación “a fondo”.

“No [se agota el tema], quiero y exijo que se haga una investigación a fondo, que intervenga Contraloría y que esto vaya hasta las últimas consecuencias. No es posible y esto no debe repetirse”, expresó.

Bustamante remarcó que Fuerza Popular no solicitó el traslado de esa cámara y que nadie interrogó al exfuncionario cuando se llevó la filmadora, por lo que se debería indagar por qué lo hizo.

LEE MÁS: Congreso abrirá proceso sancionador por uso de cámara de su canal en mitin de Keiko Fujimori

“Hasta ahora se va rompiendo por el lado más débil, pero pienso que hay que romperla un poco más arriba también. No sé al lado de quién viajó y no sé quién le pidió que viaje. Lo importante no es que haya viajado, porque si viajó lo debe haber hecho con licencia, estoy seguro”, subrayó.

“Lo importante es por qué se llevó una cámara del Congreso, eso está mal (…) Que yo sepa no hay ninguna orden, ninguna indicación de Fuerza Popular en el sentido de que esa cámara debió estar en el evento privado, menos de que esa persona esté manejando la cámara”, sentenció.

Como se recuerda, el lanzamiento de la cuarta candidatura a la Presidencia de la República de Keiko Fujimori se ha visto empañado por el uso de una cámara del Congreso para grabar y/o transmitir su mitin en Huanchaco, en la región La Libertad.

Este hecho ha generado la renuncia del trabajador parlamentario que utilizó el equipo y que desde el Poder Legislativo inicien un proceso administrativo sancionador.