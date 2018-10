Por Junior Miani



La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los congresistas a tomar una decisión sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Marvin Palma, el cual plantea que los reclusos mayores de 80 años puedan recuperar su libertad antes de cumplir el total de sus sentencias.

Como se recuerda, esta iniciativa fue planteada por el parlamentario no agrupado Marvin Palma buscando la libertad del ex mandatario Alberto Fujimori, cuyo indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre pasado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue anulado por el Poder Judicial.

“Yo ya me he pronunciado a favor de un proyecto de ley que está en debate, ahora le corresponde a las bancadas, a los diferentes partidos políticos y a los congresistas tomar una decisión”, señaló a su salida del Instituto Educativo Abraham Roldán Poma, donde emitió su voto esta mañana.

Asimismo, la también ex candidata presidencial criticó a Hugo Núñez, juez supremo provisional, quien anuló el indulto humanitario a su padre.

“Con referencia a la anulación en esta primera instancia, primero me llama poderosamente la atención que un juez provisional haya tomado esta decisión y que el derecho humanitario está por encima del [derecho] común y por eso consideramos de que esta decisión de un juez provisional es injusta y es inhumana”, remarcó.

Por otro lado, Keiko Fujimori se abstuvo de opinar sobre la situación del candidato de su partido a la alcaldía de Lima, Diethell Columbus, pero no descartó reunirse con él en las próximas horas. “Más tarde voy a probablemente hablar o reunirme también con él”, indicó.

Alrededor de una veintena de personas se acercaron a los alrededores del colegio para mostrar su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular.