Resumen

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Keiko Fujimori consideró que “el antifujimorismo se ha reducido” en los últimos años. (Foto: EFE)
Keiko Fujimori consideró que “el antifujimorismo se ha reducido” en los últimos años. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que ella será respetuosa de los resultados electorales de la segunda vuelta, así estos no le favorezcan. Pero remarcó que espera que si su partido gana “también se respete esa voluntad popular”.

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