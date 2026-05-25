La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que ella será respetuosa de los resultados electorales de la segunda vuelta, así estos no le favorezcan. Pero remarcó que espera que si su partido gana “también se respete esa voluntad popular”.

“Yo voy a ser respetuosa de los resultados, como lo he sido en las tres veces anteriores. Soy absolutamente demócrata, pero también espero que si Fuerza Popular gana también se respete esa voluntad popular”, manifestó en una entrevista en “Tiempo Muerto”, video podcast de Agranda TV.

Fujimori Higuchi también insistió en que cree que “hubo muchas irregularidades” en el balotaje de 2021 en contra del expresidente Pedro Castillo.

“Creo que hubo muchas irregularidades, presentamos más de 700 tachas a mesas con evidencias par que estas se revisen. Estas no fueron analizadas como a nosotros nos hubiera gustado, a pesar de eso yo reconocí los resultados. Pedimos la lista de electorales, batalla que seguimos dando, hemos ganado en el Poder Judicial, hay una resolución para que la ONPE nos entregue [el padrón]”, expresó.

En otro momento, la excongresista sostuvo que “la bicameralidad le va a dar estabilidad a Roberto Sánchez si es elegido o a mí”, porque subrayó que “no hay votos ni para vacar a ese señor, ni a mi persona”.

La postulante presidencial calificó de “falso” que, si es elegido Sánchez, el Parlamento bicameral lo podrá retirar del cargo con facilidad.

“Es falso, ustedes fíjense, los votos de la izquierda son casi el 50% [del Senado], no hay votos para vacar a Sánchez, creo que tampoco para vacarme a mí. Por eso es tan importante la decisión que se va a tomar. Yo de ninguna manera me voy a quedar más de cinco años. Primero por convicción absoluta, quiero ser presidenta, voy a hacer los cambios, y cinco años es suficiente”, remarcó.

Además, Fujimori Higuchi consideró que “el antifujimorismo se ha reducido” en los últimos años.

“Y sí, el antifujimorismo se ha reducido, todavía hay un sector que no me conoce muy bien, que me prejuzga”, agregó.

Retoma campaña en regiones

Un día después del debate técnico, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) llegó a Huancayo (Junín), donde celebró su cumpleaños número 51, al lado de integrantes de su partido y también seguidores. En un video que subió a sus redes sociales, se observa a la excongresista bailando el Huaylas.

En el encuentro estuvieron Sachie Fujimori, hermana de la postulante, Giuliana Loza, su abogada y actual asesora jurídica de Fuerza Popular, y la virtual diputada Cecilia Chacón, entre otros.

La postulante presidencial no realizó actividades proselitistas este lunes, aunque tiene previsto retomar su agenda política este martes en el centro del país.

Tras permanecer nueve días en Lima, donde hizo recorridos en Ancón, Santa Rosa, Chorrillos y San Juan de Lurigancho, Fujimori Higuchi volvió a trasladar su campaña fuera de la capital.

Al momento, la candidata del partido naranja ha estado en el norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) y en el oriente (Loreto). En Junín, la exparlamentaria repite un patrón de su campaña del balotaje: ir a las zonas donde ganó en la primera vuelta. En la referida región obtuvo el 17,105% de los votos válidos.

Una “puerta abierta” para Antauro

En una entrevista a “Panorama”, emitida la noche del domingo, Fujimori Higuchi sostuvo que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, “ha hecho una campaña muy fuerte al lado” de Antauro Humala. “Por mucho que traten de ahora silenciarlo, está claro que es parte de su equipo”, complementó.

La postulante del partido fujimorista advirtió que Sánchez ha dejado una “puerta abierta” a una eventual participación del sentenciado por el andahuaylazo en un gobierno de izquierda.

“No solamente va a imponer sus ideas, sino que hemos escuchado hace un par de días al candidato Roberto Sánchez, cuando le han preguntado específicamente por Antauro Humala y él no contesta. Deja esta puerta abierta. Para mí, está claro que el señor sigue trabajando con Antauro Humala”, subrayó.

Fujimori Higuchi reiteró que el próximo Congreso bicameral “está obligado a dialogar”.

“Dicen: ‘Fuerza Popular tiene mucho poder’. Perdón, Fuerza Popular tiene 40 diputados de 130 y 22 senadores de 60 aproximadamente. Todavía no tenemos los números finales; por lo tanto, cualquier grupo político, incluido el nuestro que somos la primera minoría, no va a poder aprobar ninguna norma si es que no tiene el respaldo y el consenso de otros grupos políticos”, expresó.

En ese sentido, dijo que su partido tiene la intención de conversar y que varios dirigentes fujimoristas ya “están en conversaciones con otros futuros senadores y diputados”.

Y, finalmente, adelantó que si Fuerza Popular llega a ser gobierno solicitará facultades para legislar “para retomar el control de las fronteras, de las cárceles” y realizar cambios en el Código Procesal Penal.