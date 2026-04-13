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Resumen

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Keiko Fujimori- ex primera dama y excongresista- ha logrado pasar a segunda vuelta por cuarta vez en los últimos 15 años. En las tres veces anteriores perdió el balotaje, primero contra Ollanta Humala, luego con Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y, por último, con Pedro Castillo. Frente a este último, denunció públicamente un “fraude en mesa” que no pudo demostrar.

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