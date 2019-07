Keiko Fujimori: "No existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia"

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular que permanece cumpliendo una orden de prisión preventiva por 36 meses, pidió a la justicia que se pronuncie sobre la casación que busca su libertad sin presiones ni interferencias.

Asimismo, aseguró que de su parte no existe peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, elementos que fundamentaron la prisión preventiva en su contra confirmada en dos instancias.

Esto, a las espera que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncie este 9 de agosto luego de escuhar a los abogados que plantearon casaciones a favor de los investigados por presunto lavado de activos en torno a una presunta organización delictiva dentro de Fuerza Popular.

"No me extrañaría que antes de ese día vengan más presiones e interferencias externas para evitar un fallo justo. No caigamos en el juego de quienes distribuyen y manipulan información reservada y manipulan información reservada de manera perversa. Dejemos que la justicia actúe", escribió en su cuenta de Twitter.

Keiko Fujimori aseguró que los argumentos que esgrimió su abogada Giulliana Loza han sido "claros y contundentes". "No existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia. Jamás fuimos gobierno y nunca manejé un sol de presupuesto", insistió.

En esa línea, dijo que es víctima de una cadena de abusos y arbitrariedades en su contra.

Keiko Fujimori concluyó señalando que mantiene la esperanza de que finalmente la "justicia derrotará tantas presiones".

La excandidata presidencial de Fuerza Popular cumple 36 meses de prisión en el marco de las investigaciones por presuntamente haber recibido, a favor de sus campañas, aportes ilícitos de Odebrecht. Por esto, el Ministerio Público investiga los delitos de lavado de activos y organización criminal.