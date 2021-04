Conforme a los criterios de Saber más

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó que se tomen las medidas necesarias para evitar que continúen actos que considera incitan a la violencia en su contra, y provienen de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular.

Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 96.263 % de actas procesadas Keiko Fujimori se afianza en el segundo lugar con el 13.365% de los votos válidos. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se consolida en el primer lugar con un 19.101% de los votos válidos.

El fiscal Pérez - a cargo la investigación por presunto lavado de activos y crimen organizado contra la lideresa fujimorista- envió este martes un oficio al fiscal superior Rafael Vela Barba, solicitándole extienda su pedido ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, según pudo conocer El Comercio.

Pérez Gómez indicó que los “hechos de violencia y amenaza” que denuncia, ocurrieron después de que presentó la acusación donde solicita 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori.

“Se pone en su conocimiento para que la entidad, Fiscalía de la Nación, adopte las medidas necesarias para evitar prosigan y escalen los actos de amenaza, provocación, incitación al odio y violencia en contra mía y familia de parte de la acusada Keiko Fujimori”, se lee en el documento.

En el oficio, el fiscal menciona que el día que presentó la acusación contra Fujimori (11 de marzo pasado), a través de su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori escribió: “Si el fiscal Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada, no le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral”.

Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.

(VIDEO) pic.twitter.com/bovUI5zid9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021





“Debo señalar que la manifestación pública efectuada por la acusada en su red social significa una amenaza, provocación, incitación al odio y violencia en mi contra por el desempeño de fiscal que ejerzo en el equipo especial”, sostuvo.

Pérez agregó que el mensaje de Fujimori ocasionó que sus seguidores comenten mensajes intimidantes.

Este Diario se comunicó con Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, quien señaló que debía lee el informe adjunto al oficio para brindar sus descargos.

En marzo pasado, el fiscal Pérez presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 39 imputados en el caso de presunto lavado de activos. Solicitó para la candidata 30 años y 10 meses de prisión, luego de más de dos años de investigación preparatoria.

Fujimori fue acusada de liderar una presunta organización criminal insertada en el partido Fuerza Popular, con el fin de cometer lavado de activos provenientes de empresas como Odebrecht.

