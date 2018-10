El Ministerio Público halló en la casa del abogado Vicente Silva Checa, a quien sindica como el asesor en la sombra de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, resúmenes de las obras que la Comisión Lava Jato, dirigida por Rosa María Bartra (Fuerza Popular), investigó así como un requerimiento de información firmado por dicha congresista.

“¿Por qué [Silva Checa] tiene resúmenes de las obras, ayuda memorias de las obras que están siendo conocidas por la Comisión Lava Jato, que está presidida por una integrante del partido de la imputada Keiko Fujimori?”, cuestionó Pérez durante la audiencia en la que fundamenta el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular y su círculo más cercano.

También detalló que entre las obras figuran la del hospital Lorena del Cusco, de los tramos I y II del metro de Lima, el corredor de la Interoceánica Sur, Chavimochic III y el Centro de Convenciones de Lima.

Pérez refirió que en uno de los documentos, Vicente Silva Checa, tras un análisis profundo (que incluye expediente técnico de las obras, planos, entre otros), determina que las obras de los tramos I y II del metro de Lima, que se adjudicó a favor de Odebrecht durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), no tuvieron un sobre costo ilegal.

“Ya vamos a ver más adelante si algún informe de algún poder del Estado nos dice que los sobre costos [del metro de Lima] están justificados por estas [mismas] razones”, subrayó.

El fiscal sostuvo que los detalles a los que accedió el presunto asesor en sombra de Keiko Fujimori no corresponden a “una persona que se dedica a un ejercicio profesional [independiente], sino a una persona que está vinculada a un grupo que se encarga de la investigación de estas obras”, remarcó.

“Ahora entenderemos por qué un ex presidente no ha sido incorporado en alguna investigación”, añadió en alusión a que García Pérez no fue incluido en el informe final de la Comisión Lava Jato.

José Domingo Pérez, además, indicó que en le vivienda de Vicente Silva Checa se encontró el oficio N°988-2017/ CIM-CR, firmado por Bartra, en el que solicita información.

La estrategia legal de Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez también precisó que en la casa de Vicente Silva Checa, quien ha negado ser asesor de Keiko Fujimori, se encontraron documentos, donde este plantea la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular así como de los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere.

Por ejemplo, menciona que Silva Checa les sugirió a los investigados por los aportes a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) asistir a la audiencia de prisión preventiva, como lo han hecho.

Pérez indicó que el abogado vinculado a Vladimiro Montesinos les aconsejó a Yoshiyama y Bedoya “resguardar” su patrimonio, porque el Ministerio Público podía señalar que en sus bienes se ocultó “dinero ilícito”.

Silva Checa, de acuerdo a los papeles hallados en su casa por la fiscalía, señaló que los investigados no debían tener todo su dinero en cuentas bancarias.

El fiscal estableció que el presunto asesor de Fuerza Popular recomendó realizar maniobras a la defensa legal de los imputados para dilatar la investigación sobre los aportes que recibió el partido fujimorista para la campaña del 2011, entre ellos cuestionar la validez de la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.