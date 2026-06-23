Minutos después de que concluyera la conferencia donde Roberto Sánchez, postulante a la presidencia de Juntos por el Perú, dijo que había un “fraude en proceso” y que no reconocerá a un gobierno de Fuerza Popular, Keiko Fujimori salió de su casa en San Borja para dirigirse al local de su partido en el mismo distrito, donde a lo largo de este martes sostuvo diversas reuniones.

La candidata presidencial del fujimorismo, al cierre de esta nota, mantuvo silencio sobre la postura de su adversario, que en poco más de dos semanas pasó de asegurar que respetaría los resultados, a buscar la nulidad del voto de los peruanos en el extranjero y, finalmente, a acusar un fraude sin mostrar pruebas.

Quien, si se pronunció, a nombre de Fuerza Popular, fue su secretario general, Luis Galarreta, quien calificó la actitud de Sánchez como “antidemocrática” y consideró que este se encuentra “en negación”.

“Hago un llamado a la población para que tenga calma, incluso a las personas que votaron por Sánchez, que no se dejen llevar por esta actitud antidemocrática. Si el señor reconoce o no reconoce los resultados, la verdad ya es un problema de él, porque quien tiene que reconocer los resultados son los organismos electorales”, manifestó en declaraciones a la prensa.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

El también candidato a la primera vicepresidencia de la República refirió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha rechazado “las leguleyadas” que Juntos por el Perú ha presentado para dejar sin efecto votos de los ciudadanos de Lima y de los que residen en el extranjero.

Galarreta también remarcó que Sánchez Palomino se encuentra en un estado de “negación” y que poco a poco se ha ido quedando solo. Agregó que el exministro de Comercio Exterior y Turismo solo es acompañado por “cuatro o seis personas” y que ellos saben, porque ya el Perú tiene a disposición la mayoría de las actas, cuál será el resultado.

Explicó que solo quedan por contar 251 actas, que corresponden a poco más de 50 mil votos, cuando la diferencia a favor de Fujimori Higuchi es de 40 mil votos.

“Salvo que Sánchez saque el 100% [de estos] podría voltear los 40 mil [votos] de diferencia [que tiene con Keiko Fujimori]. Es decir, ya hoy día Sánchez sabe cuál es el resultado. Y lo que nos está diciendo, simplemente, es que él va a ir al margen de la ley y al margen de la democracia”, expresó.

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El expresidente del Congreso consideró que el contexto de inseguridad del país demanda que los políticos sean más serios.

“Hemos tenido ayer en pleno Centro de Lima una balacera, un individuo caminando con la pistola en la mano, con el riesgo [de afectar] a todos los ciudadanos que corrían al costado. Y este señor sigue pateando el tablero, sigue demorando las cosas para no tomar cartas en el asunto. Tenemos un fenómeno de El Niño que viene avanzando”, cuestionó.

Puentes con otros partidos

En otro momento, Galarreta indicó que Fuerza Popular continuará generando puentes de diálogo no solo con congresistas de Juntos por el Perú, “porque no todos” los virtuales parlamentarios “están sentados” con Sánchez, sino de otras organizaciones.

“Nosotros vamos a tender puentes a todos los grupos parlamentarios. Obviamente, en los temas en los que vamos a coincidir, en otros no vamos a hacerlo y así es la democracia. También vamos a generar puentes con las autoridades, senadores, alcaldes. La democracia va más allá del señor Roberto Sánchez”, manifestó.

Galarreta afirmó que la postura del candidato presidencial de Juntos por el Perú, en el sentido de no reconocer al nuevo gobierno, significa “que el proceso ha terminado”. “Nosotros seguiremos esperando con prudencia lo que falta, que es el tema del procedimiento electoral, pero más bien hacemos un llamado, vuelvo a repetir, a que se mantenga la calma y que la gente no haga caso a estos delirios del señor”, acotó.

Fujimori Higuchi recibió en el local de Fuerza Popular a Jaime Yoshiyama, integrante de su círculo de confianza y ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000). También al ex titular de Economía y Finanzas Ismael Benavides, a su abogada Giuliana Loza y al exministro de Trabajo Juan Sheput.

Sheput, en declaraciones a la prensa, criticó la posición de Sánchez Palomino, al remarcar que “es un chantaje político inaceptable en una democracia”.

El también excongresista dijo que el postulante presidencial de Juntos por el Perú debería reconocer su derrota en las urnas y aceptar los resultados que termine dando el JNE. “Si hoy reconociera que la situación del conteo electoral es irreversible y aceptara el resultado, el Perú estaría en otro escenario político”, complementó.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

También dirigió sus cuestionamientos a los organismos electorales por la demora en la resolución de las actas observadas por parte de los jurados electorales especiales. “Mientras más se demora el Jurado Nacional de Elecciones, más espacio se le da al señor Roberto Sánchez para hacer especulaciones y cuestionar el proceso”, subrayó.

El exministro de Trabajo indicó que, en su cita con Fujimori Higuchi, no se abordó la composición del primer Gabinete Ministerial en un eventual gobierno de Fuerza Popular.

El punto de vista

El politólogo Gonzalo Banda dijo que siempre hubo dudas sobre el proyecto político de Sánchez Palomino “por su precariedad e improvisación”. “Ahora no quedan muchas dudas sobre su carácter anti democrático”, agregó en su cuenta de X (antes Twitter), tras la conferencia, en la que el congresista de izquierda refirió que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta.

Banda indicó que espera que “los demócratas que han marchado con él” y aquellos ciudadanos que ejercieron un voto crítico a su favor “marquen distancia” de sus “delirios”.

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que Sánchez, “con su postura antidemocrática y de mal perdedor”, intenta ubicarse en el liderazgo de la oposición desde su partido, que recibirá S/37.2 millones por financiamiento público.

“Los gritos de fraude sin sustento aglutinan poco, y creería que Sánchez -con su postura antidemocrática, de mal perdedor- también lo sabe, pero intenta ubicarse en el liderazgo opositor desde JP, sin cargo político alguno, al mando de un partido que recibirá S/. 37.2 millones por financiamiento público, de acuerdo a su próxima representación en el Congreso”, tuiteó.