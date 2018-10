La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró esta tarde que su partido tiene "toda la voluntad" de enfocarse en una "agenda priorizada" con miras al desarrollo del país. Indicó que el encargado de esta agenda es el congresista Miguel Angel Torres, quien preside el Comité de Transición de dicha agrupación.

"Fuerza Popular tiene toda la voluntad de trabajar en una agenda priorizada y en el caso de nuestro partido, quien tiene el encargo de llevar adelante esta agenda es el subsecretario general de nuestro partido, el congresista Miguel Torres", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Torres, como es de público conocimiento, ha enviado una carta formal al presidente con la finalidad de poder llevar a cabo estos diálogos, que lo que buscan es priorizar una serie de iniciativas y encontrar esta agenda nacional", indicó.

Esta mañana Miguel Torres, solicitó a través de un documento que hizo público en su cuenta de Twitter una reunión con el presidente Martín Vizcarra para sostener un diálogo.

Adjunto la carta enviada hoy y recibida por el Despacho Presidencial donde solicitamos una reunión al presidente Martín Vizcarra para iniciar la construcción de una agenda legislativa de consenso en beneficio de todos los peruanos. #ReencuentroNacional pic.twitter.com/GeVHXCdYFO — MIKI Torres (@MIKI_Torres_) 30 de octubre de 2018

Al ser consultada por los chats de La Botica recientemente difundidos, Fujimori Higuchi afirmó que estos constituyen "un diálogo privado y de coordinación política" y, en ese sentido, no tienen ninguna relevancia de carácter legal.

"Es importante señalar que este es un diálogo privado [...] creo que es evidente que este es un chat de coordinación política que no tiene nada que ver con ningún aspecto legal", señaló.

"Lo que siento es que frente a la falta de elementos de convicción por parte del fiscal en la audiencia de prisión preventiva, pretende ahora utilizar estos chats políticos para distraer mediáticamente", explicó.

En esa línea, la ex candidata presidencial aseguró que particularmente en su caso "no existe ningún peligro de fuga" ni tampoco un "peligro de obstaculización".

Remarcó, asimismo, que ha asistido a todas las audiencias y citaciones del Ministerio Público, salvo en dos ocasiones cuya reprogramación fue coordinada con la fiscalía.

"En mi caso no existe ningún peligro de fuga, y no existe ningún peligro de obstaculización. Como ayer lo he señalado, yo he asistido a todas mis audiencias, y en el caso de dos específicas citaciones estas fueron reprogramadas con la aceptación de la fiscalía", manifestó Keiko Fujimori.