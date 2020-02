La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, reiteró que presentó -dentro del plazo de ley - la apelación a la orden de 15 meses de prisión preventiva dictada contra su patrocinada en el marco de la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de activos.

Horas antes, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que el plazo para presentar la apelación venció el viernes 31 de enero, razón por la cual -dijo- envió un documento al juez Víctor Zúñiga Urday para solicitar que se declare como firme la prisión preventiva.

“Me preocupa cuando algunas personas y abogados vinculados a los intereses de Keiko Fujimori salen en medio o redes sociales a decir que este es un aspecto de forma que no debería imponerse al derecho de Keiko Fujimori que sea revisada en segunda instancia. Eso es falso, eso es desinformar. El plazo de la apelación se venció este viernes, por lo tanto la defensa de Keiko Fujimori está conforme con los 15 meses de prisión preventiva”, manifestó José Domingo Pérez esta mañana.

Giulliana Loza pidió al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, que “deje de mentir” luego de que este afirmara que la apelación se había presentado fuera del plazo determinado.

“Señor Pérez, deje de mentir diciendo que no hemos presentado la apelación. Se presentó dentro del plazo, aun cuando la resolución no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminado de revisar ni firmar!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Giulliana Loza presentó el último lunes la apelación contra la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

“La obsesión de José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular no tiene límites. Ahora quiere negarle su derecho fundamental a una apelación. Es obvio que tiene mucho miedo a que su show no sirva en instancias superiores”, agregó.

Adjunto la prueba de que usted miente. Aquí está el cargo de la presentación de nuestro recurso que Ud. dice no existir. pic.twitter.com/7Vms7xEw2B — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) February 4, 2020