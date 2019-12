La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que todo el dinero que fue aportado a las campañas presidenciales provino de fuente lícita y que fue utilizado sin que se registre ningún desbalance. Esto, ante el testimonio ante la fiscalía del sobrino del empresario Juan Rassmuss Echecopar, quien reconoció que este último aportó US$3’400.000 en el 2011.

“Durante la investigación va a quedar absolutamente claro todo. No hay ningún desbalance [...] Todo el dinero de los aportes de los empresarios de fuente lícita ingresaron a los gastos de campaña [...] Todo se va a sustentar documentadamente", aseguró la abogada en declaraciones a RPP.

El sobrino del fallecido Rassmuss Echecopar, Manuel Gubbisn Bovet, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que su tío aportó US$3’400.000 en la campaña del 2011 y US$1’465.000 en el 2016, según informó este domingo el programa “Cuarto poder”.

Esta información revela un monto mayor al que se declaró ante la ONPE. Fuerza 2011 registró gastos por S/14′841.579, pero hasta la fecha la suma de los aportes reconocidos por los empresarios Dionisio Romero Paoletti (US$3,65 millones), Vito Rodríguez Rodríguez (US$200 mil) y el sobrino de Rassmuss llega a S/19’575.000 (según el tipo de cambio del 2011).

“Nosotros tenemos todos los actos de investigación que vamos a acreditar en esta etapa y no va a haber un sol que haya salido fuera de las arcas de Fuerza Popular”, reiteró la abogada de Keiko Fujimori.

Loza también reconoció que la lideresa de Fuerza Popular se reunió en varias oportunidades con Juan Rassmuss Echecopar, pero negó que haya recibido dinero en efectivo de manos del empresario.

“El señor Jaime Yoshiyama la presentó en alguna oportunidad a la señora Fujimori [...] No (con maletas de dólares). No tengo el detalle (de cuántas reuniones fueron) pero ni el sobrino ni nadie hablad e que haya habido alguna entrega de dinero”, aseguró la defensa legal de Keiko Fujimori.

Giulliana Loza indicó que en los testimonios de Jaime Yoshiyama y su sobrino Jorge Yoshiyama se han reconocido la simulación de aportes para que el dinero ingrese a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori. “(Esto) no constituye delito. Hablamos de dinero de fuente lícita, no hay lavado de activos”, señaló, para luego insistir que no recibieron dinero de Odebrecht.

En esa línea, la abogada de Keiko Fujimori dijo que el fiscal José Domingo Pérez no tiene “elemento de convicción alguno” para sustentar su pedido de prisión preventiva en la audiencia programada para el 26 de diciembre.

“Jurídicamente no hay sustento alguno para que Keiko pueda volver a prisión. Por eso hay esta campaña de desesperación en contra de Keiko Fujimori”, acotó Loza, en referencia a las versiones que la acusan de reunirse con Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de este año, algo que ella y el magistrado han negado.