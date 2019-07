Keiko Fujimori se habría reunido con Hinostroza en casa de esposo de Chacón, según testigo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se habría reunido en el 2018 con el exjuez supremo César Hinostroza, imputado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en un departamento del empresario Jacques Rodrich, esposo de la congresista Cecilia Chacón, en Miraflores.

Según el testimonio de un nuevo colaborador eficaz ante la fiscalía, al que tuvo acceso “Cuarto poder”, en esta cita, que se realizó en la terraza del referido inmueble, participó Chacón de Vettori.

Rodrich Ackerman, dueño de la plata de revisiones técnica Farenet, registró ante el RENIEC vivir en el malecón de Miraflores y cuando fue candidato a la alcaldía de ese distrito señaló, en su declaración jurada, como lugar de residencia otro departamento, ubicado en la misma zona. Ambas propiedades tienen una terraza.

El testigo agregó que en la reunión, negada en múltiples oportunidades por Fujimori Higuchi e Hinostroza, se abordaron temas de interés para la excandidata presidencial.

El Comercio se comunicó con Rodrich Ackerman, quien refirió que se encontraba en un avión. “Llámame en un par de horas”, añadió antes de cortar.

Este Diario intentó ubicar a la congresista Chacón, pero no respondió a nuestras llamadas.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, negó que haya existido alguna reunión entre su patrocinada y el exjuez supremo.

“No ha existido una reunión con el señor Hinostroza y nos llama poderosamente la atención que en este caso un aspirante a colaborar eficaz esté mencionando ello. En todo caso será dentro de este procedimiento y tendrá todo el deber de corroborar su dicho”, remarcó.

La llamada a Paucará

El programa “Cuarto poder” también informó que Hinostroza llamó el 26 de mayo del año pasado al teléfono celular de Carmela Paucará, secretaria de la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, ella, quien estuvo detenida de manera preliminar durante tres días en octubre pasado, no contestó.

Dos días antes, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que Hinostroza presidió, había sido elegida para evaluar el recurso que casación que Keiko Fujimori, a través de sus abogados, había interpuesto para que la ampliación de la investigación por los cocteles de su partido sea dejada sin efecto.

El 4 de junio de 2018, tras la primera audiencia, la sala admitió a trámite un solo argumento de la defensa de la exparlamentaria.

Y finalmente en octubre, cuando ya se conocían los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, otra sala de la Corte Suprema declaró infundada la casación.

Graciela Arce, abogada de Paucará, indicó que Hinostroza debe responder “cómo consiguió el número” de su patrocinada.

“[Debe explicar] para qué la llamó. Yo he conversado con Carmela y ella me ha dicho que no siquiera conocía a Hinostroza”, acotó.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el miércoles 24 de julio a partir de las 8 a.m. el recurso de casación que interpuso Fujimori Higuchi, que busca anular la prisión preventiva que cumple desde noviembre por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña en el 2011.