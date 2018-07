La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó hoy que nunca ha estado en la casa del empresario Antonio Camayo, quién coordinó con el cuestionado juez supremo César Hinostroza una reunión con “la señora K”. Agregó que ella solo se hace responsable por sus palabras y sus actos.

“Algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que la ‘señora K’ mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté, nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo. Señores yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos”, refirió en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Fujimori Higuchi también negó que ella esté influyendo en el sistema de justicia.

“Y respecto que mi persona estaría influyendo en las autoridades de justicia, es absolutamente falso”, remarcó.

Keiko Fujimori dijo que en la actualidad afronta cuatro investigaciones, “cuyos plazos están largamente vencidos”.

En esa línea, la ex candidata presidencial consideró “absurdo” que se diga que ella tiene influencia en el Poder Judicial.

“Es absurdo pretender afirmar que soy una persona influyente en el Poder Judicial. El Perú necesita justicia porque la sensación que tiene la mayoría de los peruanos de que en este país no hay justicia es una realidad”, remarcó.



Expresa apoyo a Vizcarra

En otro momento, Keiko Fujimori aseguró que el sistema de administración de justicia requiere de “una reforma estructural”, pero con una auténtica “voluntad democrática” y “un sincero compromiso con la institucionalidad”.

“Entendemos y compartimos el sentimiento que impulsa a la ciudadanía a salir a las calles a protestar. Sin embargo, promover llevarlo a extremos anárquicos es irresponsable así como es absurdo proponer que organismos internacionales vengan a tomar decisiones que le corresponde solo a los peruanos”, refirió.

La lideresa de Fuerza Popular dijo que su partido “cree en una reforma de justicia”.

Keiko Fujimori sostuvo que su agrupación no solo quiere que el presidente Martín Vizcarra termine su mandato en el 2021, sino que lo “acabe bien”.

“Presidente Vizcarra no solo queremos que cumpla con su mandato hasta el 2021, los peruanos necesitamos que acabe bien. Dé señales de mando responsable y firme en esta crisis, usted es el presidente a quien le toca gobernar, cuenta con el apoyo de Fuerza Popular”, subrayó.

Para finalizar, Keiko Fujimori opinó que la actual crisis, originada los presuntos negociados en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y Poder Judicial, es una oportunidad de cambio.

“En este caso el Perú tiene la gran oportunidad de hacer la tan necesaria y esperada reforma del sistema de administración de justicia”, acotó.