La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de una tercera Política de Estado denominada “Cuidando la experiencia”, orientada a la protección integral de los adultos mayores, la cual incluirá el incremento del monto de Pensión 65, el despliegue de brigadas de afiliación y la implementación progresiva de una pensión universal para quienes se encuentren en situación de pobreza.

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Durante su Mensaje a la Nación, la mandataria informó que su gobierno iniciará duplicando el beneficio económico de Pensión 65 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, pasando de S/ 350 bimestrales a S/ 700 bimestrales.

Asimismo, señaló que la nueva política buscará garantizar atención oportuna en salud, acompañamiento, seguridad económica, espacios de integración y una vida digna para este sector de la población.

Fujimori indicó que su gestión aplicará de manera progresiva una pensión universal destinada a los adultos mayores en situación de pobreza como parte de las medidas de protección social.

Además, anunció que se desplegarán brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas con el objetivo de ampliar el acceso de la población a estos beneficios.

“Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos 9 mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas” , mencionó.

En otro momento de su discurso, la jefa de Estado dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes exhortó a mantener la resiliencia y la perseverancia. También afirmó que una sociedad que deposita su esperanza en las nuevas generaciones debe expresar gratitud y respeto hacia quienes contribuyeron al desarrollo del país.

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“Porque quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública” , concluyó la presidenta.

Ejes del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori

La lideresa deFuerza Popular dió un discurso que enfatizó la temática de seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).

La organización de esta ceremonia oficial responde a la tradición republicana y genera gran expectativa a nivel nacional. La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República se realizó en el hemiciclo del Congreso, en Lima, con la presencia de autoridades del país, representantes de los distintos poderes del Estado y delegaciones internacionales acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.