Keiko Fujimori presenta política "Cuidando la experiencia" y plantea una pensión universal para adultos mayores. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Keiko Fujimori presenta política "Cuidando la experiencia" y plantea una pensión universal para adultos mayores. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de una tercera Política de Estado denominada “Cuidando la experiencia”, orientada a la protección integral de los adultos mayores, la cual incluirá el incremento del monto de Pensión 65, el despliegue de brigadas de afiliación y la implementación progresiva de una pensión universal para quienes se encuentren en situación de pobreza.

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