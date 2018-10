La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo uso de la palabra esta tarde ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, a cuyos jueces pidió “poner fin a este atropello”, en referencia a la detención preliminar que cumple desde el miércoles 10 de octubre en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos.

Fujimori Higuchi afirmó que ella “jamás” se fugará del país e indicó que sufrió “una emboscada” de parte del Ministerio Público, cuando fue detenida la semana pasada.

“Yo jamás me voy a fugar del país, no me he ido del Perú en el 2000 [cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori], estoy aquí como siempre dando la cara, jamás he obstruido a la justicia”, manifestó durante la audiencia de apelación.

Keiko Fujimori les solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que se cumpla el debido proceso y la presunción de inocencia en el proceso que afronta.

“Estoy aquí y he venido para solicitar el debido proceso, no venimos para solicitar nada especial, por supuesto que en este punto sí coincidimos con el Ministerio Público: todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, se tiene que respetar también un derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia, que en este caso no ha ocurrido”, refirió.



La ex candidata presidencial permanece detenida de forma preliminar en la sede de la Prefectura de Lima, en el marco de las investigaciones en su contra.

En esta galería, revisa las frases que dejó en su intervención.