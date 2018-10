Patrizia Coppero del Valle es una de las 20 personas sobre la cual el juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden de detención preliminar en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Desde la clandestinidad, la ex gerente ejecutivo de Office USA SAC dijo que está dispuesta a colaborar con las pesquisas.

“Lo que quiero hacer es estar a disposición de cualquier citación que me hagan, voy a colaborar en todo lo que me pidan, pero me parece que la medida es bastante extrema […] Quiero dar toda la información que yo tenga”, manifestó.

En una entrevista con el programa de TV “Cuarto Poder”, Coppero del Valle afirmó que los más de S/79 mil que ella aportó a la campaña de Fujimori Higuchi en el 2011, realmente no eran parte de su patrimonio ni el de su entonces esposo, Giancarlo Bertini Vivanco, quien entregó S/171 mil al partido naranja.

“Los aportes que a mí me hicieron firmar, pensaba que era dinero de nosotros, del patrimonio familiar, y lo hacía con gusto en ese momento para aportar a la campaña [de Fuerza 2011], para que no salga [Ollanta] Humala de presidente, no tenía idea que provenía de otra fuente que no fuera la nuestra”, expresó.

Coppero del Valle indicó que ella no tuvo acceso al dinero que supuestamente ella y su ex esposo donaron a la campaña de Keiko Fujimori.

“Yo no tenía ningún acceso a las cuentas, todo lo veía mi esposo”, subrayó.

El mensajero que depositó US$500 mil

La resolución del juez Concepción indica que Daniel Mellado Correa fue “una especie de burrier o mula del dinero a lavar” y que “como dependiente de la empresa Office USA SAC, de propiedad del ex matrimonio, habría depositado casi US$500 mil a las cuentas de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) por orden de sus empleadores.

Sin embargo, Coppero del Valle indicó que Mellado Correa pudo actuar por órdenes de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex ministro y ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama.

La empresa de Yoshiyama Sasaki era vecina a la suya y de su ex esposo en un centro comercial en Surquillo. Agregó que su ex pareja tenía una relación de amistad cercana el sobrino de Jaime Yoshiyama, porque este lo ayudó con diferentes deudas que tenía.

Por ello, Coppero del Valle refirió que Mellado Correa hizo estos depósitos a las cuentas de Fuerza Popular por encargo directo o indirecto de Yoshiyama Sasaki.

“Yo sabía también que [Mellado] le hacía favores al señor Yoshiyama, que era nuestro vecino, puerta con puerta, en el local comercial que nosotros teníamos”, manifestó

Jorge Yoshiyama señaló a “Cuarto Poder” que la orden de detención en su contra se había “producido de modo tan repentino” que recién está delegando abogado, por lo que solicitó se le “dispense de cualquier declaración en esta oportunidad”.

Yoshiyama Sasaki, de acuerdo a la resolución de Concepción, es investigado por presuntamente obstruir la labor de la fiscalía al buscar el cambio de declaración algunos aportantes a la campaña de Keiko Fujimori. Sin embargo, Coppero lo vincula con el manejo de los fondos que terminaron en las cuentas de Fuerza 2011 como donaciones.

El programa dominical también buscó el testimonio de Bertini por medio de su abogado, pero el letrado no respondió.