Keiko Fujimori: “Yo jamás me voy fugar del país, no me he ido del Perú en el 2000”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que ella “jamás” se fugará del país e indicó que sufrió “una emboscada” el miércoles 10 de octubre, cuando fue detenida de manera preliminar en la sede del Ministerio Público, que la investiga por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió su partido para su campaña del 2011.

“Yo jamás me voy a fugar del país, no me he ido del Perú en el 2000 [cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori], estoy aquí como siempre dando la cara, jamás he obstruido a la justicia”, manifestó durante la audiencia de apelación a la orden de detención preliminar que cumple desde hace ocho días.

Keiko Fujimori les solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que se cumpla el debido proceso y la presunción de inocencia en el proceso que afronta.

“Estoy aquí y he venido para solicitar el debido proceso, no venimos para solicitar nada especial, por supuesto que en este punto sí coincidimos con el Ministerio Público: todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, se tiene que respetar también un derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia, que en este caso no ha ocurrido”, refirió.

La ex candidata presidencial consideró que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia por su parte.

“Se hizo una emboscada de parte del Ministerio Público, me detienen en la sede del Ministerio Público [cuando fui a una diligencia], mi sola presencia en ese edificio desbarata esos dos supuesto [peligro de fuga y obstrucción a la justicia]”, remarcó.

Keiko Fujimori, además, señaló que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht, ha señalado ante la fiscalía no la conoce. Agregó que Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Perú, ha dicho que ella “jamás” le solicitó dinero y que él no le entregó ningún aporte.

La lideresa de Fuerza Popular también negó que se haya reunido con el ahora ex juez supremo César Hinostroza, como lo deslizó el Ministerio Público durante la audiencia.

“Silva Checa no tiene vinculación con FP”

Keiko Fujimori, en otro momento, negó que Vicente Silva Checa [vinculado a Vladimiro Montesinos], uno de los detenidos el último lunes, tenga relación con Fuerza Popular.

“El testigo protegido ha señalado que es asesor, fíjense en la planilla [de Fuerza Popular], no figura, no es militante, se le hizo una consulta legal y por lo dicho por una persona se le detiene […] Me preocupa que se detenga a Giulliana Loza y a Humberto Abanto por darnos una consulta legal”, subrayó.

La ex congresista criticó que la fiscalía no haya corroborado la declaración del testigo protegido “TP 2017-55-3”, sobre la cual el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar de sus asesores Ana Hertz de Vega y Pier Figari así como de su secretaria personal, Carmela Paucará Paxi, quien se entregó el martes.

“La peor de las mentiras de este supuesto testigo protegido es haber acusado a Carmela Paucará como mi secretaria en ese entonces [la campaña del 2011] […] Ella en el 2011 trabajaba en el despacho congresal de Martha Moyano, ha entregado su constancia laboral. A partir del 2014 es que empieza a trabajar en Fuerza Popular”, dijo.

“Me pregunto, ¿cómo se puede quitar lo más preciado que tiene el ser humano, que es la libertad, con información que no se corroborado?”, complementó.

Para finalizar, Keiko Fujimori negó que Fuerza Popular sea una organización criminal y les solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones “poner fin a este atropello”, en referencia a su detención preliminar.

“Es importante señalar que este partido [Fuerza Popular] no es una organización criminal ni otros partidos lo son, como se les está investigado […] [Les pido] tomar una decisión justa, sobre ustedes recae la responsabilidad de ponerle fin a este atropello”, acotó.