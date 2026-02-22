JEE Lima Centro 1 declara fundada anotación marginal en hoja de vida de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundada la solicitud de anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Mediante la Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 19 de febrero de 2026, el colegiado electoral dispuso incorporar información en el Rubro VIII: “Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales” , tras el pedido formulado por el personero legal titular de la agrupación, Edwin Lévano Gamarra.

De acuerdo con la documentación revisada —que incluye la DJHV presentada el 18 de diciembre de 2025 y los informes de fiscalización correspondientes— la anotación precisa que en el año declarado 2024 la candidata registró una remuneración bruta anual en el sector privado ascendente a S/ 271.853,45.

RESOLUCION N° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE

Asimismo, se consigna la percepción de rentas de tercera categoría por S/ 45.597 correspondientes al ejercicio fiscal 2024. En otros rubros como renta bruta por ejercicio individual u otros ingresos anuales, no se reportan montos.

RESOLUCION N° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE

Procedimiento y notificación

La resolución autoriza al especialista en Tecnologías de la Información del JEE Lima Centro 1 a efectuar la anotación marginal en el Formato Único de DJHV, conforme a lo dispuesto por el órgano electoral.

También se dispuso la notificación electrónica al personero legal de Fuerza Popular, en concordancia con el Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida y las normas de notificación mediante casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, se ordenó la publicación de la resolución tanto en el panel del Jurado Electoral Especial como en el portal institucional del JNE.

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anuncia su cuarta candidatura presidencial desde Trujillo. Presenta su propuesta de gobierno enfatizando autoridad y mano dura, similar a la administración de su padre Alberto Fujimori, combinada con valores de reconciliación y trabajo sin venganza.

SOBRE EL AUTOR