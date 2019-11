El exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, se presentó este martes en el Ministerio Público, acompañado de su abogado, tras ser citado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato. Esto como parte de las investigaciones por los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori.

Fuentes de El Comercio señalaron que el exdirigente fujimorista se acogió a su derecho a guardar y no respondió el interrogatorio previsto. Ayer, Keiko Fujimori asumió la misma posición cuando el fiscal Pérez llegó hasta el Penal de Mujeres de Chorrillos.

Luego de menos de una hora, Chlimper se retiró de la oficina fiscal, ubicada en el centro de Lima. No quiso responder las preguntas de los periodistas.

El Comercio reveló el 14 de octubre que el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial comparecencia con restricciones para José Chlimper, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos privados. Los actos ilícitos habrían sido cometidos en las campañas electorales del 2011 y 2016.

El requerimiento fue presentado por el fiscal del equipo especial Lava Jato el pasado 18 de octubre ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday, quien ya convocó a audiencia para evaluar el pedido contra José Chlimper.

La sesión ha sido programada para el próximo martes 10 de diciembre, desde las 9 de la mañana, en la sede de la Sala Penal Nacional.

Chlimper es investigado por la presunta entrega de US$210 mil a Hugo Delgado Nachtigall, exgerente general de Radio Programas del Perú (RPP).

De acuerdo con la tesis del fiscal Pérez, “esta entrega de dinero en efectivo, sin haberse dado explicación de su origen y la falta de uso del sistema bancario, hacen presumir que podría tener alguna procedencia ilícita, hecho que debe ser materia de investigación”.

La fiscalía recogió el 16 de octubre del 2018 el testimonio de Delgado, quien señaló que recibió una llamada de José Chlimper para reunirse.

“Me entregó US$210 mil en efectivo y me dijo que era para que la continuidad de la campaña hasta el día 5 de junio del 2011 para que se mantenga porque ellos sabían que si no pagaban no salía la pauta publicitaria. […] En ese momento me sorprendí un poco, pero Chlimper había sido un cliente de muchos años”, declaró.

El año pasado, a través de Twitter, Chlimper negó la entrega de dinero .

—Su papel en el 2016—

Sobre su participación en la campaña del 2016, la fiscalía sostiene que a Chlimper se le atribuye haber consignado y refrendado información financiera falsa en el balance general de Fuerza 2011, presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Dicha información financiera [pasivo corriente] siguió siendo consignada fraudulentamente en los balances generales y estados financieros anuales de Fuerza 2011, que fueron presentados ante la ONPE en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, con lo que continuó falseando y distorsionando la verdad con la finalidad de inducir a error a los funcionarios de la ONPE”, se lee en el pedido fiscal.

El delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento y tenencia, que se imputa a Chlimper, se castiga con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

Cuando se conoció el pedido fiscal El Comercio intentó comunicarse con José Chlimper, pero no contestó las llamadas. El mes pasado, luego de conocer la formalización de la investigación, manifestó que se sometería a las investigaciones.