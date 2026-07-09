Minutos antes de las 9 de la mañana, el presidente de la República, José María Balcázar, llegó al local de Fuerza Popular, en San Isidro, a donde llegó a saludar y a reunirse con la mandataria electa Keiko Fujimori, según informaron fuentes cercanas a la cúpula del partido naranja a El Comercio.

En los exteriores del local del partido fujimorista, se observa a un alto número de oficiales de Seguridad del Estado, que resguardan a Balcázar.

Ampliaremos en breve…