El juez Wilson Verástegui Gálvez, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, resolvió inhibirse del caso Cócteles, en el que se investiga a Keiko Fujimori, tras los cuestionamientos difundidos en medios de comunicación sobre su presunta cercanía con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta.

En su resolución, emitida este 27 de octubre, el magistrado señaló que su decisión responde a una cuestión de decoro e imparcialidad, luego de que la revista Hildebrandt en sus trece y otros medios publicaran una fotografía suya con Acuña y aludieran a una supuesta amistad que, según dijo, no es tal.

“Debo negar enfáticamente que mi persona mantenga “una gran amistad”, como se afirma”, indicó Verástegui, al precisar que lo conoce, pero que el vínculo se limitaba a una relación lejana a través de su difunto padre. Pese a ello, admitió que las publicaciones generaron dudas sobre su imparcialidad objetiva, motivo por el cual decidió apartarse del expediente.

El magistrado había asumido el caso en mayo de este año, luego de la inhibición del juez Víctor Zúñiga Urday. Entre sus encargos estaba evaluar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Fujimori y ordenó resolver su situación jurídica.

La resolución dispone remitir el expediente a la Mesa de Partes Única de la Corte Superior Nacional para que el caso sea redistribuido a otro juzgado, además de elevar los actuados en consulta a la Sala Penal de Apelaciones Nacional.