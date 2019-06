Keiko Fujimori: ¿Quién es Aldo Figueroa, el juez que se inhibió de ver su caso?

El juez supremo Aldo Martín Figueroa Navarro, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se inhibió de resolver la casación presentada por Keiko Fujimori contra su orden de prisión preventiva. Su nombre había saltado a la luz pública tras los cuestionamientos en su contra por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El fin de semana, el programa periodístico "Cuarto Poder" difundió cuatro conversaciones distintas entre Walter Ríos, ex magistrado del Callao y miembro de "Los Cuellos Blancos del Puerto", y el juez Figueroa.

Tales conversaciones, según informó el dominical, fueron entre enero y abril del 2018. Estos audios muestran la cercanía entre Aldo Figueroa y Walter Ríos, el ex presidente de la Corte Superior del Callao que hoy está en prisión por el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Tan solo unos días antes, Figueroa había sido ratificado como presidente en dicho tribunal supremo y por ende iba a estar al frente del proceso judicial que analizará el recurso de casación de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. Tras su decisión, ya no lo estará.

El Procurador para casos de Lavado de Activos, Miguel Sánchez Mercado, había recusado al magistrado supremo provisional por sus vínculos con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, a quien se le sindica de ser cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto y con quien integró la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria.

Hinostroza -según el informe N° 01-05-2018-MP-FN que presentó la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro- fue vinculado a miembros del partido político Fuerza Popular (FP) y a su lideresa, Keiko Fujimori.

Además, señaló el procurador como parte de las investigaciones a Los Cuellos Blancos, se han difundido audios que vinculaban a Figueroa Navarro con el ex juez Walter Ríos -integrante de la presunta organización criminal- y el mismo Hinostroza.

El procurador recordó que, en uno de los audios, Hinostroza le ofrece a Figueroa que antes de irse del Poder Judicial, lo debe “dejar nombrado”.

Recientes audios propalados por El Comercio también dan cuenta que el magistrado fue invitado por Hinostroza Pariachi, a la cena que ofreció para el ex presidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez. A esta cena, acudió ex el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien también fue sindicado como parte de la organización.

¿Pero quién es este magistrado? No es la primera vez que se ve envuelto en la polémica y la crítica pública. En el 2011, presidió la Segunda Sala Penal Liquidadora que absolvió a Amilcar Gómez Amasifuén y Robinson Gómez Reátegui, enjuiciados por la presunta compra de testigos en el proceso seguido contra el ex presidente Ollanta Humala, por el "Caso Madre Mía".

Resolución de la Segunda Sala Penal Liquidadora presidida por el juez Aldo Figueroa, en el Caso Madre Mía. archivo el comercio

Dicha decisión judicial ha sido cuestionada ya que, durante las investigaciones seguidas contra Humala Tasso, por la presunta recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht, la fiscalía halló diversos audios en los que se aprecian coordinaciones entre los testigos y los imputados en el caso Madre Mía. Por ello, la fiscalía viene analizando los audios.

-Otros casos polémicos-

Existen otros procesos en los que también ha intervenido Figueroa Navarro. Según información del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el juez supremo consignó como parte de las resoluciones emitidas, los procesos seguidos contra Juan Carlos Chacón de Vettori, hermano de la legisladora de Fuerza Popular (FP) Cecilia Chacón, de su madre, Aurora De Vettori Rojas de Chacón y Luis Miguel Barrantes (ex esposo de la parlamentaria).

Se trataba de un proceso en el que la procuraduría y la fiscalía, plantearon un recurso de nulidad para que la Corte Suprema anule la decisión de absolver a los tres familiares de la congresista del delito de enriquecimiento ilícito.

Resolución de la Sala Suprema sobre el caso Chacón de Vettori, cuya ponencia fue del juez Aldo Figueroa. archivo el comercio

Sin embargo, con la ponencia del juez Figueroa Navarro, vía la resolución N.2939-2015 del 12 de julio del 2017 se ratificó la decisión de no procesarlos judicialmente. Esta decisión contó con el apoyo de los otros cuatro integrantes de la Sala Suprema y se determinó que los procesados pudieron justificar su patrimonio.

Figueroa también fue ponente de la resolución N.1006-2016 que ordenó la libertad de Gregorio Quino Chávez, procesado junto al traficante de armas a las FARC, José Luis Aybar Cancho quien estuvo vinculado al ex asesor Vladimiro Montesinos. Este caso, también contó con el voto los otros cuatro magistrados supremos que integran la sala.

En sus descargos ante los miembros de la Corte Suprema, el juez Figueroa Navarro respondió por sus vinculaciones con el caso Los Cuellos Blancos. Al respecto sostuvo que integrar la misma sala con Hinostroza fue por disposición de la presidencia del Poder Judicial.

Sobre los audios con Hinostroza, alegó que nunca favoreció a nadie. Y que la denuncia que lo vincula a Los Cuellos Blancos se construyó sobre dichos temerarios y genéricos. Alegó que, junto a su familia, ha sido amenazado por un caso de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Aseveró ser un magistrado independiente e imparcial y por ello, rechazó la recusación.

El Comercio trató de comunicarse con el magistrado, pero no respondió.

Cabe agregar que el juez supremo, que según el ex CNM, se ha desempeñado como juez superior titular desde el 2004, y en el 2017 llegó a la Corte Suprema como juez supremo. En última evaluación de ratificación Nº 092-2012-PCNM, se indica que Figueroa Navarro, “no registra sanciones ni expresiones de apoyo y tiene solo un cuestionamiento a su labor”.

Según la Contraloría General de la República, en su última declaración jurada que data del 2016, el magistrado consignó ingresos por S/ 8,230.07, bienes patrimoniales S/ 31,954.00 y en el rubro otros, consignó S/ 44,627.18.

Datos personales:

Profesión: Abogado

Graduado: en Derecho y Ciencia Política

Casa de Estudios: Universidad de Nacional Mayor de San Marcos