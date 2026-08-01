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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Somos muchísima gente quienes hemos despotricado de ella con la convicción de quien practica un deporte nacional. Nos hemos metido con su parentela, su peso, su educación, su IQ y hasta con su supuesto ocio, como si presidir un partido no fuera chamba.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.