El juez Víctor Zúñiga, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decide este martes si aprueba o no el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y otros, en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.

Tras haber revisado el requerimiento fiscal en once audiencias, el magistrado leerá su resolución desde las 9 de la mañana. Su decisión podría retornar a la lideresa de Fuerza Popular al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El 29 de noviembre pasado, Keiko Fujimori fue excarcelada, tras el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundado, por mayoría, el hábeas corpus que presentó Sachie Fujimori.

Fujimori Higuchi es investigada por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes que- según declaró Jorge Barata- la empresa Odebrecht entregó a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

A continuación El Comercio detalla la pesquisa seguida a la exparlamentaria a través de una cronología:

23/6/2017

El portal de investigación “IDL Reporteros” informó sobre un apunte de Marcelo Odebrecht que estaría vinculado a tres líderes políticos peruanos, pues se menciona los términos ‘AG’, “Keiko” [Fujimori] y [Ollanta] “Humala”. “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex:Venez). Humala? o Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG”, dice la anotación.

29/8/2017

La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Germán Juárez Atoche, notificó a la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, su decisión de abrirle a ella y a su partido una investigación preliminar por el Caso Odebrecht. La indagación fue declarada compleja por la citada fiscalía, por lo que se fijó un plazo de ocho meses.

4/9/2017

El Ministerio Público designó al fiscal provincial titular José Domingo Pérez Gómez como responsable de las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña del 2011.

14/10/2017

Durante su presentación ante la Comisión Lava Jato del Congreso, Keiko Fujimori aseveró: “En esa anotación, claramente se ve como un plan, una intención. Dice ‘aumentar a Keiko 500 y yo haré visita’. Quiero señalar claramente que quien habla ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno de Marcelo Odebrecht ni de ningún funcionario de su empresa ni de ninguna empresa brasileña”.

9/11/2017

Fuentes de El Comercio señalaron que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, confirmó a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba (Brasil) que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y de los otros candidatos que eran favoritos en las elecciones generales del 2011.

7/12/2017

Con autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el fiscal José Domingo Pérez encabezó el allanamiento, registro domiciliario e incautación de documentos de dos locales del partido Fuerza Popular: la sede central del partido en el centro de Lima y otro inmueble en el jirón Los Morochucos 140, Surco.

24/1/2018

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio a Marcelo Odebrecht realizado en noviembre del 2017. “No descarto, y es lo que le digo, cuando yo digo, creo, cuando digo creo, tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko en su campaña y al partido, ¿me dejo entender?”, dijo ante los fiscales.

28/2/2018

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez que la constructora dio US$1’200.000 a la campaña de Keiko Fujimori del 2011. Precisó que durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama y al ex ministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere. Luego, en la segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos. “Nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil”, expresó.

(Foto: El Comercio)

6/3/2018

La fiscalía allanó las viviendas del exsecretario general y fundador de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y del exministro de Transportes del gobierno fujimorista Augusto Bedoya. Yoshiyama pasó 12 horas detenido en la comisaría de Santa Felicia en La Molina por la tenencia presuntamente ilegal de un arma.

26/4/2018

Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –conocida como caja 2–, confirmó en un interrogatorio ante fiscales peruanos que todo el dinero que manejaba esa división de la constructora provenía de contratos ficticios y de obras sobrevaloradas y que, por lo tanto, tenía origen ilícito. Barata dijo previamente que los aportes a Keiko Fujimori provenían de dicho departamento.

10/10/2018

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes fantasmas a su campaña del 2011.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, fue detenida de manera preliminar el 10 de octubre de 2018. (Foto: Poder Judicial)

11/10/2018

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que la fiscalía no vulneró el plazo razonable en las investigaciones preliminares seguidas a Keiko Fujimori y a su esposo, Mark Vito Villanella, en el denominado Caso Cocteles, ni en las investigaciones al partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos por los aportes a la campaña del 2011. Así, declaró infundadas las casaciones presentadas y determinó que los dos casos seguirán siendo investigados por el fiscal José Domingo Pérez Gómez dentro de la Ley de Crimen Organizado.

17/10/2018

La Segunda Sala de Apelaciones consideró que el juez Richard Concepción Carhuancho no sustentó la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros investigados, por lo que anuló la medida y ordenó su libertad.

19/10/2018

El fiscal José Domingo Pérez formalizó la investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular y otras once personas por presunto lavado de activos. Asimismo, solicitó 36 meses de prisión preventiva para todos ellos, entre los que se encontraban también el exsecretario general del partido, Jaime Yoshiyama; el asesor Vicente Silva Checa; Augusto Bedoya, exsecretario nacional de economía del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular); los asesores de Fujimori, Ana Herz de Vega y Pier Figari.

21/10/2018

El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la audiencia en donde iba a evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros once imputados por presunto lavado de activos. La medida se tomó para que el fiscal José Domingo Pérez individualice o sustente las pruebas por cada uno de los imputados.

24/10/2018

La audiencia finalmente se reanudó el miércoles a las 9:30 a.m. Comenzó haciendo uso de la palabra el fiscal José Domingo Pérez, quien inició su sustentando su requerimiento de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori. “¿Cómo determinamos que esta es una organización criminal? Porque da manifestaciones, es una empresa, una persona que se ha constituido y vemos que está actuando”, apuntó José Domingo entre sus primeras frases.

31/10/2018

Luego de una serie de audiencias en la Sala Penal Nacional en las que se sustentó la solicitud de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Vega y Jaime Yoshiyama y otros, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió dar a conocer el sentido de su fallo respecto al requerimiento de la fiscalía para el caso de la lideresa de Fuerza Popular.

Así, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado la solicitud de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori.

01/11/2018

La lideresa de Fuerza Popular fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de ser trasladada, bajo fuertes medidas de seguridad, desde la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el Centro de Lima.

En horas de la tarde se conoció que Keiko Fujimori fue trasladada al mismo ambiente en el que estuvo recluida la exprimera dama Nadine Heredia.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, fue traslada al penal de Mujeres de Chorrillos el 1 de noviembre de 2018. (Foto: Alessandro Currarino/ El Comercio)

13/12/2018

Se conoce que el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori por el presunto delito de obstrucción a la justicia. De acuerdo a disposición fiscal N°93, a la cual El Comercio tuvo acceso, Fujimori Higuchi “instigó” a Arsenio Oré Guardia, fundador del estudio de abogados Oré Guardia, a que “mediante el uso de la amenaza” impida u obstaculice “se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes” a su campaña en el 2011.

Pérez también atribuye el delito de obstrucción a la justicia a seis abogados: Giulliana Loza (defensora legal de Keiko Fujimori), Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro.

15/12/2018

El fiscal superior Rafael Vela denunció que los integrantes del equipo especial del Caso Lava Jato están siendo “hostilizados” por la investigación que realizan a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.

Vela, durante la audiencia en la que la Segunda Sala Penal de Apelaciones analizó el pedido de Fujimori Higuchi para revocar la orden de prisión preventiva que se le dictó, explicó que la “permanente” hostilización a su equipo se ha reflejado en los procesos disciplinarios que le han abierto al fiscal José Domingo Pérez.

(Foto: El Comercio)

04/01/2019

La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones del Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con lo cual ratifica la prisión preventiva de 36 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho por el caso Cócteles.

En la extensa resolución judicial, el colegiado concluye que si bien Keiko Fujimori no presenta peligro de fuga, sí existe el riesgo de obstaculización de la actividad probatoria.

16/01/2019

El juez Richard Concepción Carhuancho fue apartado de la investigación preparatoria seguida a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por el delito de lavado de activos producto de presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado que declaró fundada la recusación que formuló el ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama contra el magistrado.

Yoshiyama Tanaka presentó la recusación tras las declaraciones que brindó Concepción Carhuancho a dos medios de comunicación el pasado 1 de enero.

18/01/2019

Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, presentó un recurso de casación a fin de que la Corte Suprema del Poder Judicial anule la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra, debido a la investigación preparatoria que se le sigue por el caso de Odebrecht.

15/02/2019

La jueza Elizabeth Arias, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió inhibirse del proceso por lavado de activos y pertenencia a una organización criminal que se sigue a Keiko Fujimori y a personas de su entorno.

En una resolución, a la que El Comercio tuvo acceso, la magistrada explica que tuvo una relación amical con el abogado Allem Rodas, quien desde octubre del 2018 ejerce como defensor legal de Jorge Yoshiyama Sasaki, sindicado como colaborador de la supuesta organización criminal constituida al interior de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

14/03/2019

El Poder Judicial designó, a través del sistema aleatorio, al juez Víctor Zúñiga Urday como el magistrado que estará a cargo del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos aportes recibidos de parte de la empresa Odebrecht.

El sorteo se realizó en vivo y se transmitió a través del canal del Poder Judicial, denominado "Justicia TV".

30/04/2019

La Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial admitió a trámite el recurso de casación que presentó Keiko Fujimori contra la orden de prisión preventiva de 36 meses que viene cumpliendo por el caso Odebrecht.

14/05/2019

El procurador contra el delito de lavado de activos, Miguel Ángel Sánchez Mercado, ha solicitado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que excluya al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza de participar en la casación planteada por Keiko Fujimori para anular la orden de prisión preventiva que cumple dentro de la investigación por el Caso Odebrecht.

Rodríguez Monteza es uno de los altos funcionarios dentro del Ministerio Público que protagonizó un audio de los que se revelaron dentro del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

07/06/2019

Los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declararon improcedente la recusación que se presentó contra los jueces supremos Aldo Figueroa y Zavina Chávez Mella, a fin de que no participen en la audiencia donde se evaluará el recurso de casación que presentó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El recurso había sido presentado por la Procuraduría para casos de Lavado de Activos que cuestionó al juez Figueroa Navarro por sus presuntos vínculos con el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Mientras que en el caso de Chávez Mella, cuestionaron una presunta falta de imparcialidad.

03/07/2019

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema, solicitó que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para anular la orden de prisión preventiva que cumple por la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos de la constructora Odebrecht.

04/07/2019

Sachie Fujimori interpuso un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) a favor de su hermana Keiko Fujimori. El recurso buscar la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, quien se encuentra cumpliendo una orden de 36 meses de prisión preventiva desde el 1 de noviembre del 2018.

El hábeas corpus fue presentado contra el juez César Sahuanay, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que el 3 de enero del 2019 declaró infundada la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, emitida el 31 de octubre del 2018. Esta última ordenó la prisión preventiva en el proceso que se le sigue por presunto lavado de activos.

05/07/2019

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema iba a evaluar, en audiencia pública, el recurso de casación que presentó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra la orden de prisión preventiva de 36 meses que viene cumpliendo en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos. Sin embargo, el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió de ver el caso y la audiencia se postergó. Así se informó al inicio de la diligencia.

11/07/2019

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pueda ser considerada como una “presa política”, como lo afirma Fuerza Popular, y enfatizó que la resolución que dispuso su prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos “no tuvo influencia política”.

16/07/2019

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el pedido del juez supremo provisional Jorge Castañeda Espinoza para apartarse del tribunal que analizará la casación presentada por Keiko Fujimori –el cual integra– con el objetivo de revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

24/07/2019

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, participó en la audiencia de la casación que planteó para anular la prisión preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular para pedir a la Corte Suprema que actúe “sin presiones” y en base a la información incluida en los expedientes del caso.

"Hoy pedimos que prime el debido proceso, se restablezcan los derechos fundamentales de la señora Keiko Fujimori, se dejen de lado las presiones y se resuelva en base a lo que dice el expediente", manifestó la abogada al inicio de su ponencia.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, junto a Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama. (Foto: César Campos / GEC)

26/07/2019

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular que permanece cumpliendo una orden de prisión preventiva por 36 meses, pidió a la justicia que se pronuncie “sin presiones ni interferencias” sobre la casación que busca su libertad.

"No me extrañaría que antes de ese día vengan más presiones e interferencias externas para evitar un fallo justo. No caigamos en el juego de quienes distribuyen y manipulan información reservada y manipulan información reservada de manera perversa. Dejemos que la justicia actúe", escribió en su cuenta de Twitter.

09/08/2019

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema votó en discordia sobre la casación planteada por Keiko Fujimori y los otros investigados para anular la prisión preventiva de 36 meses.

Al inicio de la audiencia, el juez Hugo Príncipe Trujillo informó que aún no hay resolución del caso.

Los magistrados Iván Sequeiros e Iris Pacheco votaron para declarar infundado el recurso, mientras que Zavina Chávez, Jorge Castañeda y Hugo Príncipe (ponente) aceptaron en parte el pedido y deciden reducir de 36 a 18 meses prisión preventiva. Como no se alcanzó la votación requerida por ley (cuatro votos), se decidió convocar a juez dirimente.

12/09/2019 La magistrada suprema dirimente Susana Castañeda Otsu decidió que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúe en prisión preventiva, pero por 18 meses y no por los 36 meses que se le había impuesto en el marco del Caso Odebrecht. La jueza se sumó así a los tres magistrados que se pronunciaron en la misma línea y de esta manera se formó la resolución.

Castañeda también votó por el mismo plazo en los casos de Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general de Fuerza Popular; y Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori.

Computados los plazos desde que vienen cumpliendo prisión preventiva, en el caso de Fujimori Higuchi su carcelería vencerá el 30 de abril del 2020, para Figari Mendoza el 14 de mayo de 2020; y en el caso de Yoshiyama Tanaka concluirá el 10 de setiembre de 2020.

14/09/2019

Keiko Fujimori fue internada en la unidad de cuidados intermedios de la Clínica Centenario, en Pueblo Libre.

26/09/2019 El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, para anular la orden judicial de prisión preventiva que se le dictó por el Caso Odebrecht.

Los siete magistrados de dicho órgano constitucional escucharon los argumentos de la abogada Giulliana Loza, defensa legal de Fujimori Higuchi. También, analizaron las razones del procurador del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi, quien defendió las resoluciones que confirmaron la prisión preventiva.

27/09/2019 Congresistas de diferentes bancadas pidieron que se investiguen la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma, quien reveló que le ofrecieron quedarse en el Tribunal Constitucional (TC) si votaba a favor del hábeas corpus que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“No voy a ser infidente, pero es cierto, me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema (hábeas corpus de Keiko Fujimori). Y mi respuesta fue que eso era imposible”, reveló Ledesma, en una entrevista al semanario “Hildebrandt en sus trece”.

10/10/2019

Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Fuerza Popular, consideró que hace un año fue “emboscada” al ingresar al Ministerio Público.

“Pensé, en ese momento, que no podía haber nada más arbitrario en la vida, pero me equivoqué. Desde ser expuesta como un trofeo con un chaleco de detenida, hasta ser trasladada de emergencia enmarrocada en una furgoneta, son cosas que jamás imaginé pasar, ni en mi peor pesadilla”, escribió en una carta que hizo pública en sus redes sociales.

Fujimori Higuchi señaló que pudo haber cometido aciertos y desaciertos, pero “si lo hice, fue pensando que era lo correcto en su momento y asumo el 100% de la responsabilidad sobre mis actos y decisiones políticas”.

“No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro”, subrayó.

29/10/2019

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó un pedido que interpuso Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, para que la magistrada Marianella Ledesma se abstenga de votar en la solicitud de hábeas corpus de Sachie Fujimori para lograr la libertad de su hermana.

31/10/2019

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumplió un año bajo prisión preventiva.

02/11/2019

Keiko Fujimori descartó que vaya a postular a las elecciones al Congreso de enero próximo.

“Frente a las especulaciones de una posible candidatura mía al Congreso, quiero expresar de manera clara y directa que no participaré en este proceso electoral”, tuiteó.

04/11/2019

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, entregó el proyecto de resolución sobre el hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori.

Fuentes de El Comercio indicaron que el magistrado ha propuesto que se declare fundado el recurso y se orden la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular.

En el documento entregado por Blume –de 76 páginas– también se plantea que se sancione al juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori Higuchi el 31 de octubre del 2018.

07/11/2019

Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó que él y otros integrantes de la institución, le solicitaron a Blume-ponente del hábeas corpus sobre Keiko Fujimori- que evalúe el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki respecto a la lideresa de Fuerza Popular y los aportes de Odebrecht.

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral”, refirió Yoshiyama Sasaki ante el equipo especial Lava Jato.

13/11/2019

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, inició una huelga de hambre, a fin de que la opinión pública "sepa lo que está pasando" en torno a supuestas afectaciones que existen contra la libertad de la lideresa de Fuerza Popular.

Al día siguiente afirmó que se mantendrá en huelga de hambre "hasta las últimas consecuencias".

(Foto: GEC)

15/11/2019

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, remitió al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, las declaraciones de Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, sobre el caso que involucra a la lideresa de dicho partido, Keiko Fujimori.

17/11/2019

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, escribió una carta dirigida a la comunidad internacional en la que afirma que sufre un encarcelamiento injusto.

“Durante mucho tiempo tuve esperanzas en que la justicia de mi país velaría porque cese, en el menor tiempo posible, mi injusto encarcelamiento; sin embargo, luego de más de un año privada de mi libertad sin acusación, ni mucho menos sentencia y a la luz de innumerables hechos, ya no puedo continuar negando lo que a todas luces se presenta como algo evidente. [...] acá no se está buscando la verdad ni la justicia, sino imponer, por razones estrictamente políticas, una condena anticipada bajo el ropaje e ‘prisión preventiva’”, señaló en su carta.

18/11/2019

El presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, informó, durante un interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, que la empresa entregó US$3.65 millones para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Agregó que el dinero no fue bancarizado.

19/11/2019

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, rechazó incluir en su ponencia sobre el hábeas corpus que buscaba anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama.

25/11/2019

El pleno del Tribunal Constitucional declaró por mayoría fundado hábeas corpus de Keiko Fujimori. En consecuencia anuló la prisión preventiva dictada contra la lideresa de Fuerza Popular.

28/11/2019

El Tribunal Constitucional publicó la resolución que declaró fundado el hábeas corpus interpuesto a favor de Keiko Fujimori.

29/11/2019

Alrededor de las 8:00 p.m., la lideresa de Fuerza Popular recobró su libertad tras permanecer 393 días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.