En una conferencia de prensa, realizada en el local partidario del fujimorismo en San Borja, Fujimori Higuchi lanzó “Defensores del Perú”, página web, a través de la cual se registrará y capacitará a los personeros naranja y que también busca reunir donaciones en efectivo, de alimentos y de agua para cubrir los gastos de movilización y comida de estos voluntarios.

“Esta es una manifestación de unión entre peruanos frente a quienes quieren destruir las bases de nuestro país. Hay logros que han costado mucho esfuerzo, pero que hoy están en riesgo. La estabilidad económica, la democracia, la libertad para emprender, para trabajar. Y para defender estos logros tenemos que defender el valor más importante de nuestra democracia: el voto”, manifestó.

La también excongresista refirió que una vez que se confirmó su pase al balotaje, “cientos de ciudadanos independientes” y que no tienen militancia partidaria se contactaron con Fuerza Popular para expresar su voluntad de ser personeros. “Por eso, hemos decidido ordenar toda esta energía y acompañarla y convertirla en una gran red de defensa democrática en todo el país. Esto no se trata de apoyar a una candidatura, no se trata de apoyar a un partido, se trata de defender al Perú”, complementó.

Fujimori Higuchi remarcó que, en los últimos años, su agrupación aprendió que el mejor plan frente a las situaciones que vivió el Perú en la primera vuelta, en referencia a la demora en la distribución del material electoral y a las denuncias de irregularidades, “es más participación, más equipo, más preparación y más personeros”.

“Esta elección no se trata de mí, no se trata de una disputa entre ideologías, no se trata de una disputa entre Lima y las provincias, no se trata de una pelea entre fujimoristas y antifujimoristas, se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, acotó.

La estrategia y el número de personeros

Dyer Fernández detalló que en la primera vuelta, Fuerza Popular movilizó a 22 mil personeros y que la meta para el balotaje es llegar a más 100 mil. Poco más de 92 mil para cubrir cada mesa de sufragio y el resto para contar con un coordinador en la mayoría de los 10,500 locales de votación.

El jefe del comando de personeros de Fuerza Popular es hijo del empresario Luis Dyer Ampudia y sobrino de Samuel Dyer Ampudia. Este último fue secuestrado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), tras el golpe del 5 de abril de 1992, perpetrado por Alberto Fujimori. El fallecido expresidente fue sentenciado por este caso.

En el 2016, Dyer Fernández tuvo el mismo rol, pero en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a quien aportó S/97 mil. Cinco años antes postuló sin éxito al Congreso. Obtuvo 11.570 votos preferenciales.

Según el portal Infogob del JNE, el empresario de 50 años estuvo inscrito entre julio de 2024 hasta marzo último en Progresemos. Él se sumó al partido del perrito como parte del equipo de Hernando de Soto, pero cuando el economista se retiró, él también hizo lo mismo.

(Foto: JNE)

En el programa “Esta noche con Milagros Leiva”, Fujimori Higuchi contó que su hija y la de Dyer están en el mismo colegio y ahí ella le propuso que se sume al equipo técnico de Fuerza Popular.

“Él me comentó que ayudó a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 y le dije: ‘con toda esta experiencia que tú tienes, me encantaría que puedas sumarte’, él preguntó: ‘¿no importa que haya estado en el lado contrario?’. Le respondí ‘lo importante es la experiencia que tú tienes’ y le di total libertad para que pueda trabajar”, contó.

Según el portal Claridad de la ONPE, el gerente general de Formamos Aceros ha aportado casi S/96 mil en especies a la cuarta campaña presidencial de Fujimori.

En la conferencia de prensa, Dyer Fernández mostró un “dashboard”, donde presentó un mapa del Perú con la ubicación de cada una de las mesas y también el avance, por región, del número de personeros con el que cuentan hasta el momento.

Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el fujimorismo ha proyectado que requiere de 29.338 personeros, pero al momento solo tienen registrados 1.706. Es decir, el 5,81%. En La Libertad, necesitan 5.302, sin embargo, al cierre de esta nota tiene 102 (el 1,92%). En Huancavelica y Junín han cubierto casi la tercera parte de personeros.

“Para esta segunda vuelta, hoy en día, contamos con 13.500 personas inscritas. ¿Qué tiene que pasar hoy? Capacitación. Sabemos que la meta es grande [más de 100 mil personeros], pero estoy seguro de que en estas poco menos de tres semanas lo vamos a lograr”, manifestó.

¿Cómo financiarán a 100 mil personeros?

Al ser consultado por El Comercio sobre cómo iban a cubrir los gastos de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y traslados de los 100 mil personeros, calculados en S/100 por cada uno, es decir un aproximado de S/10 millones en total, Dyer Fernández sostuvo que Fuerza Popular “no paga personeros”. Añadió que el partido naranja se está organizando para brindar alimentos.

“Nosotros no damos [dinero], no tenemos fondos para pagos y lo que estamos organizando en los comandos es para ver el tema de los alimentos”, expresó.

En otro momento, el jefe del comando de personeros de Fuerza Popular también adelantó que enviará una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que permitan a sus personeros grabar todo el proceso de escrutinio, tras la segunda vuelta.

“Sobre el tema de filmar el escrutinio, hemos discutido este tema con los abogados del partido y también con externos y no hay ninguna norma que impida esto. No estoy diciendo que se va a grabar el momento de la votación [...] Yo creo que filmar el escrutinio es un acto de transparencia y, por lo tanto, estamos invocando a nuestros personeros a que filmen. Estamos mandando una carta al JNE y a la ONPE”, finalizó.

El punto de vista

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral y constitucional, dijo que “es inverosímil” que desde Fuerza Popular señalen que ellos no van a gastar nada en la movilización de más de 100 mil personeros de cara al balotaje. “Yo creo que la transparencia es la mejor política que pueden implementar los partidos. Si van a invertir en transporte y en rancho para sus personeros que lo reporten”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que el desplazamiento a las zonas altoandinas y amazónicas tiene un costo. “Para llegar al Putumayo, en Loreto, hay que ir en peque-peque. Yo creo que se quedan cortos con la estimación de S/100, porque los personeros también pasan por una capacitación y eso también es una inversión”, manifestó.

Rospigliosi indicó que mientras se respete el secreto del voto, no ve problema en que se pueda grabar el momento del escrutinio, como lo ha propuesto el fujimorismo.

Sobre el rol de los personeros, el letrado explicó que es muy importante para que se respete la voluntad del elector.

“Hay que recordar que, en un proceso electoral, la mejor vacuna a malas prácticas es la transparencia. En un local están los miembros de mesa, los representantes del JNE y de la ONPE y los observadores nacionales e internacionales, pero también los personeros. Ellos son los responsables de hacer que se respete la voluntad popular”, concluyó.

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, sostuvo que todos los que han partido en campañas políticas saben que “hay un dinero que se le da a los personeros”.

“Hay dos tipos de personeros, unos que lo hace por el corazón del partido, porque son militantes y porque tienen una identificación emotiva con el candidato. Pero en realidad esta cantidad es mínima. Y luego están los otros, los que se pueden captar y ellos esperan un dinero que cubra sus necesidades básicas del día, traslados y comidas”, expresó.

En declaraciones a este Diario, Elguera consideró que la declaración de Dyer no se condice con la realidad.

“Normalmente, en los partidos tienen un fondo económico para los personeros, o se asocian con otros partidos. También hay veces en que llegan a acuerdos con empresarios o personas con ciertos recursos que pueden ayudar a cubrir económicamente [este desplazamiento]”, explicó.

Elguera refirió que los personeros permiten al partido que se respete su voto y también a dar pelea en cada mesa, observando actas. “En elecciones que son ajustadas, realmente pueden hacer la diferencia”, finalizó.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

Más información

Fujimori Higuchi presentó, como parte del equipo Defensores del Perú, al exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, al actor cómico y sonero Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y al modista Yirko Sivirich. También a Fernando Amorín, artista plástico cajamarquino, al chef Lalo Fujihara, y a Teresa Rubina, dirigente gremial arequipeña del sector hotelero.