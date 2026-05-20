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Resumen

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A menos de tres semanas para la segunda vuelta, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó al empresario Luis Dyer Fernández como el jefe de su comando de personeros y detalló cuál será su estrategia para intentar captar a 100 mil voluntarios que cuiden su voto el próximo domingo 7 de junio.

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