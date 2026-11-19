En su participación en la Cumbre de Líderes APEC 2026, en la ciudad china de Shenzhen, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo encuentros con sus homólogos de Chile, Vietnam y México, José Antonio Kast, To Lam y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

Como parte de sus actividades en Shenzhen, Fujimori visitó el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang.

Tras su recorrido, anunció que China otorgará al Perú un aporte adicional de US$22 millones para la construcción de un centro de monitoreo inteligente destinado a fortalecer la seguridad ciudadana.

“China nos va a ayudar con un monto adicional de 75 millones de soles, 22 millones de dólares adicionales, para poder construir algo parecido así en nuestro país: un centro de monitoreo donde podamos empezar este proceso de transformación digital, que es lo que queremos para poder dar mejores servicios a los ciudadanos”, subrayó en diálogo con TV Perú.

Fujimori visita Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang. (Foto: Presidencia)

La presidenta recordó que el gobierno chino ya apoyó al Perú en la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

“Ya el gobierno chino nos ha ayudado con la construcción del COEN. Lo que ellos están anunciando hoy es un apoyo sobre el tema de seguridad ciudadana. Esto lo vamos a conversar con los ministros correspondientes, pero desde ya agradecemos este anuncio muy importante, 22 millones de dólares adicionales a lo que el presidente Xi Jinping nos ha anunciado ayer. Lo agradecemos infinitamente y será de mucha utilidad para el Perú”, puntualizó.

La jefa de Estado también destacó que el embajador de China en el Perú, Song Yang, le entregó el detalle de la donación de maquinaria destinada a mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

Precisó que los US$7,5 millones en maquinaria se traducirán en 68 equipos: 14 camiones volquete, ocho camiones tractores, ocho semirremolques de plataforma baja, 20 excavadoras, 14 cargadoras sobre llantas, dos excavadoras hidráulicas sobre orugas y dos excavadoras adicionales.

Posteriormente, en declaraciones a Canal N, la mandataria destacó que este apoyo será “muy importante para recuperar el orden”.

Por su parte, el embajador Song Yang expresó su compromiso de acelerar la implementación del centro de monitoreo.

Consultado sobre la fecha de llegada de la maquinaria pesada para el fenómeno El Niño, respondió: “Vamos a trabajar a todo vapor para así tener las maquinarias pesadas para apoyar esta lucha contra los efectos del meganiño. Queremos demostrar nuestra solidaridad y apoyo a un pueblo hermano.”

Durante esta actividad, Fujimori estuvo acompañada por los ministros Guillermo Shinno y Rogers Valencia y también por el alcalde del Gobierno Popular de Longgang, Cai Yingquan.

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En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés afirmó que un centro de monitoreo constituye una “excelente herramienta” para combatir la delincuencia común, pero no el crimen organizado. Según explicó, este último requiere del uso de inteligencia tecnológica y de una investigación criminal especializada.

“La experiencia de China en centrales de monitoreo es vasta. Ellos tienen en su país varias centrales muy eficientes, cuentan con todos los elementos para brindar una seguridad ciudadana integral. Eso incluye lectores faciales, respuestas en tiempo real, logística necesaria para atender emergencias, bomberos, ambulancias y los servicios públicos, etc.”, detalló.

Asimismo, consideró que el monto anunciado por China sería insuficiente frente a la inversión que requiere una obra de esta naturaleza. También señaló que se debe precisar si la donación incluirá el software necesario para el funcionamiento de la central de monitoreo.

En tanto, el excanciller Luis Gonzales Posada calificó el anuncio como “una buena noticia, que muestra el espíritu de China de cooperación y apoyo a nuestro país”.

El exministro recordó que el Perú y China mantienen relaciones diplomáticas desde hace 55 años y destacó que empresas del país asiático han invertido más de US$30.000 millones en territorio peruano. “También tenemos el APEC y el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, que representa el 35% de nuestro comercio exterior”, resaltó.

Encuentros

Según informó Presidencia, durante la reunión con Kast, ambos mandatarios reafirmaron su voluntad de fortalecer el intercambio comercial, las inversiones recíprocas, la cooperación científica y antártica, así como el intercambio de información para combatir la delincuencia organizada transnacional, entre otras áreas de interés común.

Fujimori almorzó con el presidente José Antonio Kast. (Foto: Presidencia)

Asimismo, destacaron la importancia de reforzar el diálogo y la cooperación bilateral en la gestión del riesgo de desastres para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

Los presidentes también ratificaron su intención de realizar en Lima, durante el primer semestre de 2027, el próximo Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Chile.

En cuanto a la cita con el mandatario de Vietnam, Palacio de Gobierno informó que Fujimori expresó el interés de su gobierno en elevar el nivel de la relación bilateral y ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado vietnamita, en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Fujimori y el presidente de Vietnam. (Foto: Presidencia)

La mandataria extendió a su homólogo una invitación para realizar una visita oficial al Perú y saludó la próxima Presidencia vietnamita de APEC, en 2027. En ese contexto, ofreció compartir la experiencia peruana como anfitrión del foro.

En otro momento, destacó que ambos países cumplen 32 años de relaciones diplomáticas y recordó que estas se establecieron oficialmente en 1994, cuando su padre ejercía la presidencia del Perú.

La mandataria sostuvo, además, reuniones con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

Fujimori y el sultán de Brunéi. (Presidencia) / LINO CHIPANA

“Hemos tenido reuniones bilaterales con el presidente de Vietnam, con el primer ministro de Singapur. Hemos almorzado con el presidente Kast, de Chile. Hemos tenido la oportunidad de exponer frente a empresarios norteamericanos. Así que ha sido una agenda productiva y ahora nos estamos yendo a la cena de gala”, declaró Fujimori a Canal N.

Según la agenda difundida por la mandataria, este miércoles también estaba previsto un encuentro con su par mexicana, Claudia Sheinbaum.

El canciller Carlos Espá aseguró en Canal N que la reunión con Sheinbaum se concretó. “Ya se dio. Se dio en el banquete. Se reunieron en dos momentos distintos. En primer lugar estaban la presidenta Sheinbaum y la presidenta Fujimori y luego, en un segundo momento, se juntaron el presidente Kast, la presidenta Fujimori y la presidenta Sheinbaum”, dijo.

El exministro Gonzales Posada afirmó que una reunión con la mandataria mexicana “es complicada” al ser la heredera política de Andrés Manuel López Obrador y consideró que fue “un error” ponerla en la agenda de la presidenta.

Luego, Fujimori participó en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, realizada en el Centro Internacional de Comunicación de Shenzhen (ICSZ).

La jefa de Estado fue recibida por el presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan. Durante el evento, que congregó a los líderes de las economías integrantes del foro, se realizó una ceremonia de bienvenida y diversas presentaciones culturales.

Reunión de líderes del APEC.

Agenda en Japón

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón confirmó la visita de Estado de la presidenta Fujimori a ese país, prevista del 19 al 20 de noviembre.

Durante su estancia, Fujimori será recibida por el emperador Naruhito y sostendrá una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

“Nos complace dar la bienvenida a Su Excelencia la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del Perú, quien visita Japón del 19 al 20 de noviembre”, señaló la cartera en un comunicado difundido en su cuenta oficial en inglés.

We are delighted to welcome H.E. Ms. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, President of Peru, visiting Japan from Nov. 19 to 20. Peru, our first Latin American diplomatic partner since 1873, shares more than 150 years of relations bridged by the Nikkei (Japanese immigrants and descendants) community. https://t.co/LO7IMbpRWX — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) November 18, 2026

Asimismo, recordó que el Perú fue su primer socio diplomático en América Latina, desde 1873, y destacó que ambos países mantienen más de 150 años de relaciones, cimentadas también por la comunidad nikkei, integrada por los inmigrantes japoneses y sus descendientes.

“Se espera que esta visita de la presidenta Fujimori fortalezca aún más las relaciones de amistad entre Japón y la República del Perú”, resaltó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.