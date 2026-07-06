Keiko Fujimori plantea priorizar la seguridad y el diálogo político al iniciar su gobierno. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori plantea priorizar la seguridad y el diálogo político al iniciar su gobierno. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que la principal prioridad de su gobierno durante los primeros 100 días de gestión será recuperar el orden, enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, al considerar que esos temas deben anteceder a una eventual reforma constitucional.

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