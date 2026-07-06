La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que la principal prioridad de su gobierno durante los primeros 100 días de gestión será recuperar el orden, enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, al considerar que esos temas deben anteceder a una eventual reforma constitucional.

“Lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar” , señaló durante una entrevista concedida al Diario El Universo.

Al ser consultada sobre la necesidad de impulsar cambios en la Constitución, Fujimori sostuvo que, si bien las reformas constitucionales pueden ser importantes, no constituyen una prioridad inmediata. Agregó que cualquier modificación requerirá del respaldo de los distintos grupos políticos representados en el Congreso.

La mandataria electa indicó que, antes de plantear reformas de ese tipo, su administración buscará que el Estado recupere su capacidad de respuesta. En ese sentido, mencionó la ejecución de obras públicas, el funcionamiento de los centros educativos y la atención en los establecimientos de salud, incluyendo el abastecimiento de medicamentos.

Durante la entrevista, también reiteró que uno de los principales compromisos de su gestión será recuperar la seguridad ciudadana. Para ello, anunció que solicitará facultades al Congreso y que promoverá una estrategia que involucre el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en zonas de emergencia, fronteras y establecimientos penitenciarios.

Asimismo, señaló que su gobierno buscará conformar un gabinete integrado por profesionales con experiencia y capacidad técnica, sin que la filiación política sea un criterio determinante, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la gobernabilidad.