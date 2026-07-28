Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República, con lo que dio inicio oficial a su gestión como jefa de Estado.

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