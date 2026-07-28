Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República, con lo que dio inicio oficial a su gestión como jefa de Estado.

En un discurso de 45 minutos, la mandataria expuso los siete ejes que marcarán el rumbo de su gobierno y detalló las principales medidas que impulsará en cada uno de ellos.

1. Fenómeno "El Niño" y seguridad ciudadana

Fujimori aseguró que su gobierno estará concentrado, en dos frentes de emergencia nacional: la mitigación del fenómeno “El Niño” y la seguridad ciudadana.

“Para ello emplearemos recursos extraordinarios. El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso, implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno “El Niño” que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, indicó.

Además, prometió comenzar de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas. Así como destinar maquinaria pesada a los puntos críticos e implementar un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad.

“Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos”, subrayó.

En materia de seguridad, la mandataria se comprometió a “recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas”.

“Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, afirmó.

“Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, enfatizó.

Fujimori Higuchi afirmó que impulsará “un ambicioso” proceso de modernización tecnológica incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, seis herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad.

“La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, subrayó.

La presidenta señaló que su gestión será “implacable” con aquellos policías que se pongan “al servicio del delito”.

“Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley. Al mismo tiempo, instauraremos un sistema permanente de reconocimiento al mérito para el personal policial que cada día arriesgan su vida por proteger la nuestra. Aspiramos a construir una policía donde el ejemplo sea distinguido, la honestidad sea respetada y el compromiso con la ley sea motivo de orgullo nacional”, dijo este 28 de julio.

También destacó que su gobierno fortalecerá y ampliará las unidades de flagrancia y emprenderá una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no “centros de operaciones del crimen organizado”.

Según Fujimori, para enfrentar el fenómeno “El Niño” y la crisis de inseguridad emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso de la República delegación de facultades.

“Además, para los trabajos de prevención y reconstrucción convocaremos a los gobiernos subnacionales a sumarse a estos esfuerzos. Y para enfrentar la delincuencia, coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias”, indicó.

Lee también | Luis Galarreta, del círculo de confianza de Keiko Fujimori y Fuerza Popular a próximo presidente del Consejo de Ministros | PERFIL

2. Relanzamiento del PRONAA, Beca 18 y Pensión 65

La flamante presidenta señaló que aprobará una Política de Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Además, que reorganizará los programas sociales y servicios públicos “para construir un verdadero sistema de protección integral, cobertura universal y atención continua” de los ciudadanos.

Fujimori prometió reducir en la mitad el porcentaje de los niños menores de cinco años que sufren de desnutrición crónica y anemia, así como reducir la pobreza de los niños de 0 a 11 años.

En esa línea, indicó que su gestión desplegará una intervención especial en las zonas rurales, la Amazonía y las comunidades indígenas, donde las desigualdades históricas demandan una respuesta inmediata y contundente.

Para la etapa escolar, señaló que relanzará el PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria ) para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad.

En materia de educación, dijo que su gobierno garantizará el aprendizaje efectivo de los menores para que puedan desarrollar las habilidades en materias básicas como matemáticas y comprensión lectora.

“Para ello, trabajaremos de la mano con nuestros profesores para fortalecer la formación docente. Implementaremos un programa de expansión y mejoramiento de las escuelas, con herramientas digitales de enseñanza y kits escolares con mochilas, chompas y material educativo para cuya provisión impulsaremos una política de compra a microempresas”, expresó.

Fujimori dijo que creará un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

“Finalmente, utilizaremos herramientas digitales y sistemas de información integrados para identificar con mayor precisión a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad”, prometió.

Sobre los jóvenes, se comprometió a expandir programas para fortalecer sus capacidades para el empleo y ampliar Beca 18, para que más jóvenes tengan acceso a estudios superiores.

En cuanto a los adultos mayores aseveró que promoverá una política de Estado denominada “Cuidando la experiencia” para salvaguardar su salud, acompañamiento, seguridad económica, espacios de integración y una vida digna. En esa línea, dijo que aplicará progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Dijo que iniciarán duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores.

Lee también | Keiko Fujimori asegura que fortalecerá la política exterior del Perú con la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina

3. Obras de infraestructura

Fujimori Higuchi señaló que, de un lado expandirá la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud. Y, por otro, acelerará la inversión pública y provada en infraestructura productiva, incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos.

“Será importante también la ejecución de presas, diques y pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bombeo. Expandiremos el acceso al agua potable con plantas de tratamiento y sistemas de distribución. Conectaremos al Perú con carreteras y otras vías modernas y seguras, reduciendo los tiempos de viaje y costos logísticos, fortaleciendo la producción y los mercados. Todas estas obras sentarán las bases y los cimientos para el verdadero desarrollo de todo el Perú”, remarcó la mandataria.

Entre los proyectos viales que priorizará su gestión están la Línea 2 del Metro, así como las líneas 3,4,5 y 6. También crear sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Además, trenes de cercanías Lima- Ica y Lima - Barranca.

“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías. Asimismo, ejecutaremos las carreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda – Unish, Puerto Ocopa –Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales”, puntualizó.

Lee también| Procuraduría General del Estado gasta 6 millones en alquiler de lujo en medio de supuesta crisis por austeridad

4. Simplificación del funcionamiento del Estado

Fujimori anunció, además, que su gestión se concentrará en simplificar el Estado con el fin de incrementar su efectividad, expandir su presencia y eliminar las colas, para cortar el paso a la corrupción y mejorar la calidad de los servicios.

“Para lograrlo, crearemos la Autoridad Nacional Digital y otorgaremos una Identidad Digital para cada ciudadano. Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, apuntó Fujimori.

Afirmó que su gobierno iniciará una transformación en el sistema de compras públicas y fortalecerá los mecanismos de control. Además, aprovechará el poder de compra del Estado para “obtener mejores condiciones y ahorrar recursos”.

5. Incremento del sueldo mínimo y bono compensatorio para las Mypes

La presidenta dijo que su gestión el Estado eliminará el gasto innecesario y utilizará “cada sol del Estado con responsabilidad”. “La estabilidad fiscal no es solo una cifra: es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos”, destacó.

“Reactivaremos los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa. Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, expresó.

“Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales. A la inversión nacional y extranjera le ofreceremos estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Reduciremos las trabas innecesarias y devolveremos predictibilidad a las decisiones del Estado, porque cuando la inversión se multiplica, se crean empresas, se genera empleo y crece el país”, acotó.

La mandataria aseguró que durante sus primeros cien días de gobierno reactivará Promype, ampliará el acceso al crédito a través de COFIDE, fortalecerá compras MYPerú, e impulsará el factoring.

Asimismo, dijo que - a futuro- presentará políticas tributarias y laborales para una reducción sustantiva de la informalidad laborar, sin afectar ningún derecho de los trabajadores.

6. Fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y las instituciones

Fujimori ratificó ante el Congreso su compromiso con el respeto a la independencia de poderes, las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y de la prensa.

“Mi gobierno entablara un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes, para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia”, manifestó.

7. Fortalecimiento de la política exterior

Finalmente, la presidenta de la República señaló que, en materia de política exterior, su gobierno trabajará en la construcción y consolidación de alianzas para la integración con. Entre ellas citó a la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC).

“Nuestro interés es redoblar los lazos de cooperación y trabajo conjunto regional, con la siempre bienvenida participación de España en la promoción de la amistad y los intereses comunes de Iberoamérica”, dijo.

Agregó que buscará abrir “nuevas oportunidades de inversión y cooperación” con el Medio Oriente.

“Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”, concluyó.