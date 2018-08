Keiko Fujimori: Nunca me he reunido con el juez César Hinostroza

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó este jueves nuevamente el haber sostenido una reunión con el cuestionado juez supremo César Hinostroza o con algún otro magistrado.

La ex candidata presidencial empleó su cuenta de Twitter para reafirmar su versión inicial en este caso, poco después de conocerse que un colaborador eficaz ha dicho a la fiscalía que dicha reunión sí se produjo.

“Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión. #BastaDeMentiras”, escribió Keiko Fujimori.

Una supuesta referencia a mi nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación! — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 31 de agosto de 2018

En ese sentido, cuestionó que una “supuesta referencia a su nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación” en su contra.

https://t.co/qrvpTrr2ii

Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión. #BastaDeMentiras — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 31 de agosto de 2018

La hipótesis de este caso es que Keiko Fujimori buscaba una reunión con César Hinostroza debido a que él era el titular de la sala judicial encargada de analizar el recurso de casación presentado por la lideresa de Fuerza Popular para conseguir no ser investigada por la fiscalía por el Caso Cócteles.

Como se recuerda, en uno de los denominados "CNM Audios", el empresario automotor Antonio Camayo le menciona al juez César Hinostroza que la 'señora K', de la 'Fuerza Número 1', quería reunirse con él.