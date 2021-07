Conforme a los criterios de Saber más

El excongresista Miguel Torres, portavoz del partido Fuerza Popular, afirmó que la bancada fujimorista en el nuevo Parlamento se opondrá a la instalación de una asamblea constituyente. “Que no se pretenda vender el hecho de que a través de la modificación de la Constitución o de un cambio total, los problemas milagrosamente desaparecerán, porque eso es mentira”, subrayó.

— Keiko Fujimori calificó de “ilegitima” la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. Pero refirió que reconoce los resultados. ¿No es una posición contradictoria?

No, en lo absoluto. Keiko Fujimori ha sido muy respetuosa de la jurisdicción electoral, ella se reconoce dentro de un sistema democrático y jurídico, donde hay resoluciones que nos pueden parecer legitimas o no, pero deben de acatarse. Hace unos días yo hacía un ejemplo que es bastante claro: a Keiko Fujimori la han privado de su libertad en tres oportunidades y en ninguna de esas tres oportunidades, ella ha considerado que esta decisión sea justa o cercana a la verdad. Sin embargo, decidió, como demócrata, acatarlas. Esto es algo muy similar, nosotros tenemos la convicción de que hubo irregularidades dentro del proceso electoral, que los resultados no permiten ver la real votación de la población, pero se reconoce que existe una decisión de la justicia electoral, que más allá de que estemos de acuerdo o no, se tiene que acatar.

— ¿Fujimori Higuchi irá a saludar a Castillo? ¿No sería ese un primer paso para iniciar el diálogo?

Esa es una decisión personalísima de Keiko Fujimori. Si tú me preguntas a mí, qué haría yo, yo te puedo responder. Para mí, sería una decisión sumamente difícil, yo, en lo personal, no podría ir a saludar al señor Castillo por una razón muy sencilla: creo que ir a saludarlo significaría un insulto a millones de peruanos que creemos que estas elecciones han estado plagadas de irregularidades. Esa será una decisión que dentro sus plazos, la tomará Keiko. Más allá de gestos, lo importante es la decisión que ha tomado ella de reconocer los resultados.

— Durante su pronunciamiento del último lunes, Fujimori Higuchi refirió que Fuerza Popular pondrá “en marcha una gran defensa democrática”. ¿Concretamente, qué acción implica esto?

La defensa de la libertad de expresión, de los medios de comunicación, de los derechos de las personas […] Y ante la evidente amenaza, que se presenta no solo por las declaraciones de Castillo, sino también de Cerrón [secretaría general de Perú Libre], es evidente que la decisión que se ha tomado junto a las demás fuerzas democráticas es defender los derechos fundamentales, que son la base de la sociedad.

— ¿Fuerza Popular está dispuesta a no integrar la Mesa Directiva en una fórmula de la oposición en el nuevo Congreso?

Entiendo que el vocero de la bancada, que es Hernando Guerra García, está teniendo una serie de conversaciones, si es requisito o no de Fuerza Popular formar parte de la Mesa Directiva, pues déjame decirte que lo más importante no es su participación, sino el hecho de que el Congreso esté representado por fuerzas democráticas que permitan hacer la defensa de los derechos constitucionales y, por supuesto, de la Constitución de 1993.

— En el bloque de partidos que respaldó a Fujimori en la segunda vuelta hay dos candidaturas a la Presidencia del Parlamento: Jorge Montoya y Roberto Chiabra. ¿A quién respaldarían?

Difícil decirlo en estos momentos, yo te aseguro que la decisión será tomada teniendo en consideración la opción que albergue una mayor pluralidad de fuerzas que estén comprometidas con la defensa de la Constitución y de los derechos individuales de las personas.

— ¿Fuerza Popular busca dirigir la Comisión de Fiscalización del Parlamento?

He leído eso en diferentes medios y desconozco de dónde ha salido, no se ha hecho ninguna pretensión respecto a las comisiones de las que se tiene interés en dirigir, eso todavía será una decisión que se tome en las semanas siguientes.

— Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori reconoció como un error de Fuerza Popular haber confrontado al Ejecutivo en la administración de Kuczynski. ¿Cuál será el rol del fujimorismo frente a la administración de Pedro Castillo?

Fuerza Popular ha madurado muchísimo, los años pasan, definitivamente aprendemos de los acuerdos, de los desaciertos que se han cometido. Caer en la confrontación de los años anteriores no es una alternativa. Sin embargo, eso no se debe entender como que Fuerza Popular, y estoy seguro de que las demás fuerzas democráticas, le vaya a dejar una carta en blanco al gobierno del señor Pedro Castillo, más aún si su jefe [Vladimir Cerrón] pretenden cambiar totalmente la Constitución. Estoy seguro de que Fuerza Popular apoyará las propuestas que busquen mejorar la salud, la economía y la seguridad, las necesidades fundamentales de las personas.

— Usted ha mencionado que Fuerza Popular va a defender la Constitución. Recuerdo que, en el último tramo de su campaña, Keiko Fujimori se mostró a favor de modificar la Carta Magna, de mejorar el modelo económico. ¿Si bien el fujimorismo no está a favor de una asamblea constituyente, pero si lo están de reformas parciales?

Sí, correcto. Ahora, me llama la atención de que menciones el tema económico, que recuerde en el tema económico no se ha mencionado la necesidad de hacer algún ajuste. Nosotros creemos en realidad que la Constitución, que el modelo económico que esta contiende, es lo suficientemente bueno, si es que ha habido problemas es en la implementación, de la gestión por parte del Estado.

Por ejemplo, tú puedes tener un auto Ferrari, pero si tiene a una persona que no sabe cómo pilotar ese carro, de nada te sirve. Algo parecido, en mi opinión, sucede con la Constitución de 1993. La economía social de mercado es un muy buen modelo, el problema es que hemos tenido ejecutivos que han estado muy distanciados de poder cumplir las funciones que la Constitución les provee. Sin perjuicio de todo ello, la Constitución no está escrita en piedra. Y si es que, de manera democrática, dentro de un debate y un análisis concienzudo, y en un verdadero afán de mejora, por supuesto que Fuerza Popular está dispuesto a introducir [las modificaciones] que correspondan. Pero si simplemente se trata de cambiar por cambiar, como se escucha muchas veces en el discurso de Perú Libre, a eso nos oponemos. Que no se pretenda vender el hecho de que a través de la modificación de la Constitución o de un cambio total, los problemas milagrosamente desaparecerán, porque eso es mentira.

"Yo espero que ella [Keiko Fujimori] se mantenga liderando el partido y que encabece, por supuesto, nuevas oportunidades a futuro", remarcó Torres. (Foto: Joel Alonzo | Archivo El Comercio)

— Esta es la tercera derrota en las urnas de Fujimori Higuchi. ¿Es necesario que Fuerza Popular comience a forjar un nuevo liderazgo?

Los liderazgos se van forjando dentro de los partidos políticos. Hoy nosotros tenemos un líder histórico que es Alberto Fujimori, tenemos a una lideresa actual que es Keiko Fujimori, y si la pregunta va dirigida hacia el futuro de Keiko, esa es una decisión que tendrá que tomar ella. Yo espero que ella se mantenga liderando el partido y que encabece, por supuesto, nuevas oportunidades a futuro.

Tú me dices que son tres las derrotas, yo te diría que han sido tres las oportunidades en las cuales de alguna u otra manera, Fuerza Popular ha demostrado que es un partido vigente, estructurado, que tiene una propuesta concreta.

— El presidente Francisco Sagasti opinó que “ya pasó” el tiempo de Fujimori Higuchi. ¿Aún puede ser candidata a la Presidencia una cuarta vez?

Respecto a las expresiones del señor Sagasti, te diría que él nunca tuvo un tiempo. A diferencia de Keiko Fujimori, que representa a un partido, a una fuerza democrática importante en el país, el señor Sagasti asumió el cargo [de presidente] de manera accidentada, total y absolutamente circunstancial. Lo más triste es que eso, sino que no haya dado la talla como mandatario, lo hubiera podido hacer si hubiera solicitado una auditoría [a la OEA] de las elecciones, pero prefirió ponerse de costado.

— ¿No hay un doble discurso en Fuerza Popular sobre la postura de Sagasti? Cuando llamó a Mario Vargas Llosa, la señora Fujimori le pidió que no intervenga en las elecciones, y luego sí le piden que lo haga.

Es lo contrario a un doble discurso, cuando una persona llama a la medianoche a otra a pedirle algo, que sabrá Dios qué habrá sido, difiere bastante a una solicitud transparente, cuya finalidad no era favorecer a Keiko Fujimori o a Fuerza Popular, el objetivo de una auditoría no era que el resultado cambie, sino que los señores [de la OEA] vengan y verifiquen qué ha sucedido, para quien salga elegido cuente con la legitimidad suficiente para poder gobernar nuestro país.

— A modo de autocrítica, ¿cuáles fueron los principales pasivos de la campaña de Fuerza Popular?

Hemos pecado de pensar que el juego debe ser desarrollado de manera correcta, sin trampas, eso evidentemente ha generado una factura, no esperábamos que existiera este sin número de irregularidades, menos aún hubiéramos esperado que la justicia electoral simplemente mirara hacia otro lado y decidiera no atender los justos reclamos no solo de Fuerza Popular, sino de gran parte de la población que estoy seguro que el día de hoy nos sentimos defraudados.

Nota de redacción: ninguna de las misiones electorales nacionales e internacionales reportaron la existencia de un “fraude en mesa”, como lo denunció Fuerza Popular.

— Usted ha referido que la justicia electoral ha mirado a un lado, y no es así. Los JEE y el JNE se tomaron casi un mes y medio en resolver sus recursos nulidad, sus apelaciones a estos y las apelaciones a las actas de proclamación descentralizadas. El JNE convocó a audiencias públicas para resolver las 29 apelaciones de Fuerza Popular por temas de fondo…

Te cambio la pregunta, tú crees que, porque pasa tiempo, semanas, meses o años, eso significa que se ha hecho justicia, yo creo que no. Y creo que millones de peruanos lo sabemos, sabemos que la justicia de nuestro país no se caracteriza por ser rápida, y el hecho de que se extienda en el tiempo, no refleja verdaderamente se haya cumplido con buscar la verdad…

— Usted había renunciado a su militancia en Fuerza Popular. ¿Se volverá a inscribir? ¿Este retorno a la política por la campaña será permanente?

De manera permanente, he tomado la decisión junto a mi familia, me estoy reincorporando de manera plena a la política, sé que eso va a generar una serie de consecuencias. Este es el momento en que las personas tienen que dar la cara y enfrentar. Pensé que mi retorno iba a ser muy rápido, porque creí que en esta segunda vuelta íbamos a lograr cerrarle el paso a una propuesta comunista, pero ante una situación como la que vivimos creo que ningún peruano debe dejar de lado su obligación de participar de manera activa [en política] para defender los derechos democráticos del país.

— ¿Y piensa postular a algún cargo en las elecciones regionales y municipales de 2022?

No, no está dentro de mis planes la elección regional y municipal, lo que sí está dentro de mis planes es colaborar con Fuerza Popular en esta lucha por los derechos democráticos.