En una entrevista con El Comercio, tras su participación del foro de candidatos presidenciales en la SNI, Fujimori Higuchi también criticó que el Tribunal Constitucional haya permitido que los congresistas tengan “iniciativa de gasto”, cuando eso solo debe darse desde el Poder Ejecutivo.

— En su participación en el foro, usted ha referido que el Perú está atrapado en un círculo de desorden y desconfianza. En los últimos 10 años el país ha tenido hasta ocho presidentes. ¿Cómo salir de este bucle?

Para nosotros en fundamental recuperar el orden. Por eso, nuestro plan de gobierno se llama “Perú con orden” y para eso tenemos una serie de iniciativas: recuperar el control de las fronteras, construir más cárceles y realizar rastrillajes conjuntos en las zonas más peligrosas [del país]. Tenemos un gran equipo [en seguridad] con Marco Miyashiro, con el general Astudillo y con Fernando Rospigliosi.

Y una vez que recuperemos el orden, tenemos que darle un impulso a la economía y para eso lo que tenemos que hacer es prender los motores tanto de la inversión estatal, que es el 20% de nuestra economía, como del otro 80%, que lo generan los empresarios y los emprendedores. Y para eso, debemos tener reglas, defender la Constitución y eliminar las trabas burocráticas.

— ¿Cuántos penales tiene proyectado construir, en un eventual gobierno de Fuerza Popular?

Sí, cuatro penales regulares, un penal de alta seguridad y un penal, digamos para los jóvenes que cometen delitos.

— Su plan de gobierno tiene 144 páginas, pero en ninguna se menciona qué harán con el Reinfo. ¿Van hacia la eliminación o su continuidad?

Ya se han eliminado 50 mil Reinfos. ¿Y cuál ha sido la postura de Fuerza Popular? Fue respaldar esta [medida]. Se extendió un año más, porque creemos que se tiene que conversar, se tiene que dialogar y encontrar todavía un espacio para una salida hacia la formalización. Pero el gran determinante será la Ley MAPE y hacia eso apuntamos. El Perú es un país minero por excelencia, hay que destrabar los grandes proyectos que se encuentran paralizados, pero hay que darle la posibilidad a los sectores pequeños e informales que quieran contribuir con el país.

— ¿Pero, el Reinfo será eliminado o no en una administración suya? ¿Cuánto tiempo se pone de plazo?

Sí, aspiramos a que todo esto [el Reinfo] pueda ser eliminado. Ya tienen un año más, este, pocos meses en realidad para que esto ocurra y aspiramos a que en el nuevo gobierno y con una nueva distribución política en el nuevo Congreso pueda aprobarse la Ley MAPE.

— ¿Por qué en estos cinco años, Fuerza Popular nunca presidió la Comisión de Energía y Minas del Congreso? Se tenía esta papa caliente con el Reinfo y dejaron la comisión en manos de la izquierda y el castillismo.

No se trata de que Fuerza Popular pueda y quiera presidir lo que a nosotros nos gustaría. Es más, por el porcentaje de congresistas [que tenemos] durante estos años se han presidido cuatro y ahora tres comisiones. Entonces, no es que nosotros dejemos, sino que no hemos tenido mayor cantidad de congresistas para poder presidir mayor cantidad de comisiones.

Sin embargo, los representantes de Fuerza Popular participan en el debate de todas las comisiones. Repito, son 20 de 130 congresistas. Entonces, no es como dicen, que Keiko tiene la culpa, que controla todo, no, [Fuerza Popular] es la primera minoría, pero tiene una voz fuerte. Y desde ahí defendemos la Constitución, las inversiones y el modelo económico. Pero defendemos también a los emprendedores, al informal que quiere formalizarse.

— A su juicio, ¿los mineros informales han tenido trabas burocráticas para formalizarse o simplemente han utilizado el Reinfo como un paraíso para no hacerlo y seguir operando?

Mire, yo creo que en un proceso de formalización no se le puede exigir lo mismo a un pequeño que a una gran empresa. Entonces, en esa exigencia es donde ha habido muchas quejas por parte de los pequeños mineros. Creo que ha faltado escucharlos más, ver cuáles son los cuellos de botella y lograr una mejor norma que permita [su formalización]. Si ellos quieren contribuir, lo que tenemos que hacer es facilitarles esto. Hoy, en el foro lo dije, te persiguen por ser formal y no te ayudan. ¿Qué beneficio trae ser formal? Es ahí donde tenemos que cambiar el chip, tenemos que construir formalidad.

“Creo que ha faltado escucharlos más [a los mineros informales], ver cuáles son los cuellos de botella”, afirmó Keiko Fujimori. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— Fuerza Popular propone reducir el déficit fiscal a 1%. Pero, en el actual Parlamento, el fujimorismo ha respaldado medidas de corte populista y que generan un forado en la caja fiscal. Por ejemplo, recientemente aprobaron el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS. Esto va a generar un impacto de S/3,000 millones al año. ¿No es una contradicción?

Hay algo que se debe corregir teniendo una mirada de largo plazo, más allá de cada proyecto. No sigo todos los debates del pleno del Congreso. El Tribunal Constitucional ha permitido que los congresistas tengan proyectos de ley con iniciativa de gasto y eso es algo que solo debería darse desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, creo que esto es algo que se debe corregir para evitar hacia el futuro este tipo de iniciativas.

— Usted propone una reforma del sistema de justicia. ¿No es necesaria también una reforma de la Policía Nacional? Hemos visto, en diferentes oportunidades que malos policías integran redes criminales.

Una reforma, por supuesto. Creo que hace falta primero la sanción, si se encuentra a un policía que está cometiendo un delito, por supuesto, la sanción debe ser implacable. Pero también es importante señalar que no se puede meter a todos en un mismo saco. Y muy, por el contrario, lo que creo que hace falta es premiar al buen policía. ¿Qué ha ocurrido años atrás? El policía que defendía, que ponía en riesgo su vida y disparaba para defender a un ciudadano, terminaba en prisión. Se tuvo que aprobar una norma, que lideró Fernando Rospigliosi, para que estos policías no sean perseguidos. En la lucha contra la delincuencia tenemos que crear incentivos para premiar a los policías.

— ¿Pero sí está a favor de una reforma policial o no? Muchos policías no son honestos.

Por supuesto, y a ellos [a los malos policías] se les tendrá que sancionar. Estamos a favor de una reforma, por supuesto.

— Un sector de los gremios de transportistas, víctimas de la extorsión, han calificado como “pro-crimen” a un conjunto de leyes dadas por el Congreso. Una de ellas excluyó de esta figura a más de 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios, la trata de personas y a la minería ilegal. ¿No ha sido un autoblindaje?

No, yo no creo en esa narrativa de las leyes pro-crimen. Lo que sí creo es que el sistema de transportes y los transportistas están realmente con miedo, son amenazados y todos los días vemos noticias terribles de que matan a los transportistas y es ahí donde decimos “basta”, se tiene que hacer algo. Hemos propuesto que el gobierno convoque a las Fuerzas Armadas y que esté en los buses acompañando a los ciudadanos y a los transportistas. Ha habido normas que se han aprobado para dinamizar los procesos de administración de justicia. Si hubiera algo que corregir se hará. No conozco ni entro en detalle de todos estos debates.

— Una de estas normas impide a la Policía Nacional incautar maquinaria y dinamita de mineros informales/ilegales cuyo Reinfo esté suspendido o vencido. ¿No es necesario revisar cada una de estas leyes?

Lo que se tenga que revisar se revisará.

— Según informó “Cuarto Poder”, Fuerza Popular tiene a 28 candidatos al Congreso bicameral que registran sentencias firmes por diversos delitos. ¿Por qué fallaron sus filtros? ¿Y qué piensa hacer con estas personas?

Sí, ha habido personas que no han dado toda la información a nuestro partido, y se ha iniciado un proceso disciplinario.

— Pero ya no se les puede retirar de la contienda, el plazo ya venció.

Bueno, nosotros estamos empezando este procedimiento, porque en algunos casos no conocíamos esa información. Y luego del proceso disciplinario, se informará al Jurado Nacional de Elecciones.

— Uno de ellos es Américo Orosco, candidato a diputado en Madre de Dios. Él fue sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa por haber disparado en contra de un hombre. ¿Con este antecedente puede ser un buen congresista?

Justamente, ese es uno de los casos en donde el partido no tenía la información. Pero yo creo que más allá de eso, estamos tomando acciones al respecto. ¿Cuál es el actuar de Fuerza Popular cuando hemos tenido un congresista que sí ha cometido un acto inapropiado o delictivo? Somos el único partido que denunció a la congresista María Cordero en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Votamos a favor [de la sanción] y ella está fuera del Congreso. Ese será nuestro actuar. Firmes contra las personas que actúan mal.

— En el 2017, Fuerza Popular, que entonces tenía más de 70 congresistas, respaldó con sus votos la primera moción de vacancia en contra de PPK, que no se concretó por poco. Desde entonces, el país ha tenido ocho presidentes. ¿Se arrepiente de haber activado ese primer botón rojo?

Lo que hicimos fue actuar con firmeza. Fueron muchos partidos los que se pronunciaron y votaron, finalmente, a favor de esa primera vacancia que no se logró. Hemos cometido errores, sí, sin duda lamentamos eso. Hemos aprendido, por supuesto. Pero también es importante señalar que frente a la inestabilidad política que ha ocurrido en los últimos años, lo que se ha hecho es hacer una reforma muy importante. Hoy el Perú regresa a la bicameralidad, esto le va a dar mayor estabilidad y serenidad a la política en el Perú.

— Antes del atentado en contra de Agua Marina, en el Congreso se habían presentado ocho mociones de vacancia en contra de Dina Boluarte por diferentes hechos: las muertes en las protestas, el Rolexgate, las cirugías, el uso del cofre, entre otras. ¿Por qué Fuerza Popular no respaldó ninguna? ¿Fue un error haber mantenido tanto tiempo a Boluarte en el poder?

Lo que recuerdo es que Fuerza Popular pidió el adelanto de elecciones en dos oportunidades y votamos a favor. Para nosotros, la salida era en ese momento para lograr un cambio de gobierno. Y cuando ocurrió el atentado en contra de Agua Marina, cuando llegó ese momento, Fuerza Popular votó a favor. Hemos tratado de sostener al expresidente Jerí, no en defensa de él, sino porque creíamos que era importante que se sostenga ese gobierno hasta el momento de las elecciones. Cuanto lamentamos que haya otros grupos políticos que se hayan dejado llevar y arrinconar por la narrativa de la izquierda y los caviares.

— Según informó “Cuarto Poder”, EsSalud firmó un contrato por S/2 millones con allegados a la familia Horna y Acuña. ¿El Congreso y el Ministerio Público tienen que investigar este caso?

¿Se tiene que investigar eso? Pues sí, por supuesto, porque ha habido una serie de reportajes al respecto. Por eso, es importante, evaluar bien cada una de las propuestas, de los planes de gobierno y a los equipos [...] Tenemos la experiencia, yo no me corro, siempre doy la cara y no me temblará la mano para recuperar el orden en nuestro país.

— El presidente Balcázar ha cumplido un mes en el poder. En este tiempo tuvo a tres primeros ministros: Hernando de Soto, que no llegó a jurar; Denisse Miralles, y ahora Luis Arroyo. ¿Estamos frente a un desgobierno? ¿Cómo califica esta crisis?

Como la mayor demostración de lo que significa un gobierno de izquierda: Inestabilidad e ineficiencia. La izquierda vive de la crisis constante y del caos, por eso le temen tanto a una propuesta como la nuestra que con orden busca la estabilidad en nuestro país.

— ¿De quién o quiénes es la responsabilidad de que Perú Libre, a través de Balcázar, haya regresado al poder?

De la propia izquierda y de quienes siendo de derecha han sido tontos útiles. Nosotros lo advertimos, cambiar de gobierno a semanas de las elecciones y en un país en donde la inseguridad no se detiene era una irresponsabilidad. Partidos como Renovación no supieron entender esto.

— ¿Por qué los congresistas de Fuerza Popular no mostraron su voto en la elección del nuevo presidente del Congreso, tras la caída de Jerí?

Si lo que sugiere con su pregunta es que Fuerza Popular no votó por la opción de derecha, no sólo lo rechazo pues nuestro partido, a diferencia de cualquier otro, siempre ha demostrado votar en bloque y de manera responsable. Recuerde que fuimos los únicos que nos quedamos hasta el final rechazando el cambio de gobierno. Compartimos incluso previamente nuestra preocupación. No nos quisieron escuchar.

— ¿Arroyo, a su juicio, reúne el perfil para ser primer ministro? ¿Fuerza Popular le dará el voto de confianza?

Él, al igual que muchos miembros de este gabinete son una gran interrogante. Nosotros ya lo hemos dicho y ahora lo repetimos. Estamos vigilantes de cada acto que haga este gobierno y en su momento se escuchará al gabinete para definir si se da o no el voto de confianza. De la salida del gabinete Miralles, las fuerzas políticas deberían comprometerse a escuchar siempre primero y luego a tomar una decisión.