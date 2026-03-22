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Keiko Fujimori- quien postula por cuarta vez a la Presidencia de la República- afirmó que, en un eventual gobierno de Fuerza Popular, aspira a que el Reinfo, mecanismo utilizado por la minería ilegal para operar, “pueda ser eliminado”. Aunque precisó que “en un proceso de formalización no se le puede exigir lo mismo a un pequeño que a una gran empresa”.

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