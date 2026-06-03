Por Sebastian Ortiz Martínez

En el tercer día de cierre de campaña, esta vez en Túcume (Lambayeque), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que no quiere que el país retroceda ni que viva en el corto plazo una crisis social, como la que atraviesa Bolivia. En la nación altiplánica, desde el 6 de mayo, sectores relacionados al expresidente Evo Morales y otros han bloqueado carreteras y exigen la dimisión del mandatario Rodrigo Paz, elegido apenas el año pasado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.