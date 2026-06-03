En el tercer día de cierre de campaña, esta vez en Túcume (Lambayeque), la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que no quiere que el país retroceda ni que viva en el corto plazo una crisis social, como la que atraviesa Bolivia. En la nación altiplánica, desde el 6 de mayo, sectores relacionados al expresidente Evo Morales y otros han bloqueado carreteras y exigen la dimisión del mandatario Rodrigo Paz, elegido apenas el año pasado.

“No queremos retroceder, [no queremos] que nuestro país viva lo que hoy está pasando en Bolivia. Vamos a hacer cambios fundamentales para recuperar la paz y la esperanza”, manifestó en un mitin, que duró unos 25 minutos.

En mayo de 2025, Sánchez Palomino viajó a Bolivia para hacer público su respaldo al exmandatario boliviano Evo Morales, quien había sido declarado persona non grata en el Perú.

El congresista de izquierda fue parte de la comparsa de Morales en Chapara (Cochabamba), zona cocalera del país vecino, cuando el exmandatario realizó el lanzamiento de su candidatura presidencial, a pesar de las inhabilitaciones legales que pesaban sobre él.

“Hoy estamos con nuestro hermano Evo […] Nosotros como peruanos nos sentimos que estamos en el punto de origen civilizador y creemos que la experiencia boliviana es relevante para las comunidades y los actores políticos. En el Perú también buscamos una refundación del Tahuantinsuyo”, manifestó Sánchez entonces.

Fujimori Higuchi- quien estuvo acompañada por su hija Kiara Villanella Fujimori-también afirmó que, desde Juntos por el Perú, partido de su oponente Roberto Sánchez, “están nerviosos y lo único que sale [de ahí] son ataques e insultos”. Agregó que no les hará caso.

También cuestionó el rol que cumplió Sánchez Palomino cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), al hacer referencia al potencial que tienen las pirámides de Túcume para ser incorporado en una ruta turística en el norte del país.

“El Perú es un país con un potencial enorme. Lamentablemente, no se ha avanzado nada en los últimos años. Lo que es peor es que el contrincante cuando fue ministro y gobierno no hizo nada, anuló la promoción de nuestro país hacia el mundo. Hoy las pirámides de Túcume son parte de la ruta Moche que tiene un potencial turístico maravilloso”, expresó.

En ese sentido, la excongresista se comprometió, si llega a ser presidenta, a incluir las pirámides de Túcume en el circuito de Chan Chan (La Libertad) y el Señor de Sipán (Lambayeque), así como en la ruta del Papa León XIV.

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En otro momento, Fujimori Higuchi lamentó que los ciudadanos salgan con miedo a las calles, porque corren el riesgo de ser asesinados por un celular.

“A los mototaxistas los extorsionan, a los transportistas le cobran cupos, a los hermanos músicos también los extorsionan y hemos visto con dolor y tristeza como algunos han perdido la vida. Por eso, nuestro principal compromiso es volver a vivir en paz, que el país y había obtenido”, refirió.

La ex primera dama recordó que en la década de 1990- durante el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori- el Perú derrotó a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, gracias al trabajo “organizado” entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La candidata presidencial reiteró que su partido tiene “un gran equipo técnico” y que saben cómo va a recuperar el control de las fronteras y de las cárceles.

Fujimori Higuchi, al igual que en otros mítines, repasó sus principales propuestas, como ampliar la cobertura de agua potable, fortalecer el Cofopri para otorgar 1 millón de títulos de propiedad, ampliar los programas sociales Juntos y Pensión 65, implementar la telemedicina para masificar las consultas médicas, entre otras.

“Hoy quiero decirles que sí vamos a trabajar pensando en todo lo bueno del gobierno de mi padre, descartando también sus errores”, acotó.

Sin Montesinos ni Grupo Colina

En una entrevista a CNN en español, Fujimori Higuchi remarcó que “los horrendos crímenes” del Grupo Colina- por los que fue sentenciado su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, a 25 años de prisión- “de ninguna manera se van a permitir ni ocurrirán” en un eventual gobierno suyo.

También dijo que no tendrá a un Vladimiro Montesinos a su lado, al ser consultada sobre qué no repetiría del decenio fujimorista.

“Lo que les quiero decir es que seremos implacables con cualquier hecho de corrupción”, agregó.

Montesinos fue asesor de Alberto Fujimori durante sus dos mandatos y protagonista de una serie de actos de corrupción (como los registrados en los ‘vladivideos’) y violaciones a los derechos humanos. El ‘Doc’, recientemente, fue condenado a 20 años de prisión por el caso de los “sobres bomba” y cumplirá prisión hasta el 2037.

Sobre lo que sí imitaría de la administración de su padre, Fujimori Higuchi indicó que “muchos peruanos resaltan y valoran el orden”, a través del cual “se recuperó la paz cuando se derrotó a los dos grupos terroristas” que azotaban al Perú desde la década de 1980, el MRTA y Sendero Luminoso.

La candidata presidencial de Fuerza Popular volvió a reconocer que su partido fue “muy confrontacional” con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El partido naranja respaldó las dos mociones de vacancia en contra del economista, quien terminó renunciando para evitar su destitución en marzo de 2018.

Respecto a la administración de Donald Trump, la excongresista sostuvo que “ha hecho que nuevamente los Estados Unidos estén en el centro de la noticia”. “Pero valoró el gesto de que haya puesto a Marco Rubio como secretario de Estado, eso le da una mirada hacia Latinoamérica que antes no teníamos”, acotó.

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Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que la candidata presidencial tiene previsto cerrar su cuarta campaña este jueves en Ate Vitarte. Uno de los escenarios que evalúan para su último mitin es la Arena Monumental, que le pertenece al club de fútbol Universitario de Deportes.

Cabe recordar que Jean Ferrari, exadministrador de Universitario y gerente general de Fútbol de la FPF, se sumó al equipo técnico naranja y acompañó a Fujimori Higuchi al debate presidencial.