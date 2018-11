Keiko Fujimori pide al INPE que Ana Herz sea trasladada a su celda

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió un documento a la directora del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para pedir que su asesora política, Ana Herz de Vega, sea trasladada al pabellón de prevención donde se encuentra actualmente y para que ambas puedan compartir la misma celda.

"Hoy he hecho llegar un escrito a la directora del penal, Margot Rojas, solicitándole que la señora Ana Vega pueda cumplir la prisión preventiva en la zona de prevención por razones de salud y seguridad", comentó Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter.

La ex candidata presidencial aseguró que su pedido para compartir la celda con Ana Herz de Vega tiene antecedentes, por lo que no debería haber motivos para que no accedan a su pedido.

p. KF: Hoy he hecho llegar un escrito a la directora del penal, Margot Rojas, solicitándole que la Sra Ana Vega pueda cumplir la prisión prev. en la zona de prevención por razones d salud y seguridad. Existen antecedentes de detenidas que ya han compartido esta misma celda. (1/4) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 20 de noviembre de 2018

En la carta que lleva la firma de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular comenta que, si hubiera alguna disposición de que su asesora política no puede estar cerca de ella, está dispuesta a que haya un intercambio de celdas.

"A pesar de no existir impedimento de que estemos juntas o compartamos el mismo espacio, le he solicitado que Ana Vega, por su edad y su salud, pueda quedarse en prevención y que yo sea trasladada a la zona común del pabellón B, donde ella se encuentra en este momento", comentó.

Keiko Fujimori consideró que la clasificación de Ana Herz de Vega a un pabellón común es un "maltrato contra quienes estamos afrontando este proceso".

"Estas decisiones son del INPE, órgano del Poder Ejecutivo. El Gobierno es directamente responsable de lo que nos suceda dentro del penal de aquí en adelante", concluyó la ex candidata y lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori y Ana Herz de Vega, así como Pier Figari, Vicente Silva Checa y Luis Mejía han recibido 36 meses de prisión preventiva a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación por presunto lavado de activos en las campañas de Fuerza 2011 (Fuerza Popular).