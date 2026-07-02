También sostuvo reuniones con Luis Galarreta, virtual primer vicepresidente de la República, y con el economista Marco Vinelli, quien tendrá a su cargo la coordinación de los equipos del partido fujimorista para el traspaso del poder. También se pudo ver en el lugar al empresario y periodista español Román Cendoya y al consultor estadounidense de origen cubano Carlos Díaz-Rosillo.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular confirmaron a El Comercio que Fujimori Higuchi prepara una solicitud de delegación de facultades, que será presentada al inicio de su mandato ante el Congreso bicameral, para legislar en seguridad ciudadana, reactivación económica y la emergencia de cara al fenómeno de El Niño.

Las mismas fuentes refirieron que, en seguridad ciudadana, el nuevo Ejecutivo comprará 1.000 patrulleros inteligentes, 10 mil cámaras interconectadas e iniciará la modernización de 200 comisarías. Además, entregará a las Fuerzas Armadas el control de las fronteras y también de las cárceles.

Respecto a la reactivación económica, Fujimori Higuchi ha adelantado que simplificará procesos para la creación de micro y pequeñas empresas y las exonerará del pago de impuestos en sus tres primeros años.

Y sobre el fenómeno de El Niño, la virtual presidenta evalúa la creación de un comando especial que centralice la licitación y la ejecución de las obras de prevención, que en la actualidad están distribuidas en diferentes ministerios, entre ellos Desarrollo Agrario y Riego y Transportes y Comunicaciones y también en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Otras fuentes de este Diario indicaron que la opción de Galarreta para ser el primer jefe de Gabinete Ministerial del gobierno fujimorista ha cobrado mayor fuerza en los últimos días. Esto, tras contar con el respaldo al interior de Fuerza Popular y también de personalidades de otras agrupaciones políticas.

Las mismas fuentes señalaron que el senador electo Marco Miyashiro habría perdido chances para el Ministerio del Interior. ¿La razón? El fujimorismo no echaría mano de sus congresistas ante la apretada disputa que se dará por el control de la Mesa Directiva en la cámara de diputados y en el Senado.

Además, la abogada Giuliana Loza, quien es asesora legal de Fuerza Popular, no estaría interesada en ser ministra de Justicia y Derechos Humanos.

La reunión con los apristas

La cita de los apristas y Fujimori Higuchi, en la que también participó Galarreta, duró aproximadamente 1 hora. En el encuentro estuvieron los ex jefes de Gabinete Ministerial Jorge del Castillo, Rosario Fernández y José Antonio Chang. También estuvieron los excongresistas Mauricio Mulder y Aurelio Pastor y el ex presidente regional de Ayacucho Omar Quesada, así como la secretaria general del Partido Aprista, Belén García.

García detalló que, durante la reunión con la presidenta electa, le entregaron un documento, a través del cual, le sugirieron priorizar siete temas en el inicio de su mandato: la seguridad ciudadana, la recuperación económica del Perú, la salud, la educación, la agricultura, el control político a los gobiernos regionales y la lucha contra la minería ilegal.

(Foto: Partido Aprista)

A su turno, Del Castillo también exhortó al gobierno del presidente José María Balcázar a dar inicio al proceso de transferencia, apenas el Jurado Nacional Elecciones (JNE) proclame los resultados del balotaje este viernes y no esperar a la entrega física de las credenciales a Fujimori a mediados de julio.

“No podemos estar esperando hasta el 15 de julio para formar los equipos de transferencia, las comisiones deben ser instaladas ya […] Por el bien del Perú, el señor Balcázar debe levantar el teléfono y decirle a Keiko Fujimori ‘estamos listos para la transferencia’”, manifestó en declaraciones a la prensa.

El ex primer ministro, además, destacó la figura de Luis Carranza, quien es una de las cartas que evalúa Fujimori Higuchi, para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Carranza es un ministro exitosísimo, gracias a él se redujo la pobreza en 20 puntos en nuestro gobierno. Con él se creó el mecanismo de obras por impuestos. Creo que Carranza es, quizás, uno de los mayores aciertos que tendría la señora presidenta si es que lo convoca, espero que así sea”, complementó.

Del Castillo indicó que Carranza “quizás no sea el único” exministro aprista en el gobierno de Fuerza Popular, en referencia a Chang, ex titular de la PCM y exministro de Educación.

Al ser consultado sobre la posibilidad de retornar al MINEDU, Chang respondió que “no está en mi radar” y que “eso depende de la señora presidenta”.

“Depende la presidenta, pero no está en mi radar. Yo soy rector de la Universidad de San Martín de Porres y tengo un mandato. Yo creo que la presidenta tiene muchas opciones de muy buenos profesionales en educación a los que puede recurrir”, expresó.

(Foto: Partido Aprista)

Por su parte, el excongresista Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Partido Aprista, refirió que el Perú “ya ha dado un veredicto” y que su agrupación busca que “haya una democracia más sólida y firme” y donde las discrepancias se expresen sin violencia. Añadió que uno de los retos de Fujimori Higuchi será la búsqueda de consensos.

(Foto: César Campos/ El Comercio)

Fujimori Higuchi, además, sostuvo una reunión con el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro Chipana. Él, en declaraciones a la prensa, dijo que la virtual presidenta le ratificó su compromiso de darle prioridad a la educación y también de cumplir con el pago de la deuda social y derechos de los maestros.

“Hemos considerado pertinente hacer recordar que es fundamental en el país para recuperar la confianza, que los compromisos se cumplan. La deuda social que se tiene con el magisterio va a ser pagada, que la CTS, que ya es una ley, no tiene que ser derogada”, manifestó.

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El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que la primera prueba de fuego de Fujimori Higuchi, una vez que se instale su gobierno, no es el fenómeno de El Niño, sino “cambiar a la gente de la Policía Nacional y de EsSalud”, a fin de concretar sus propuestas de campaña sobre la seguridad ciudadana y la mejora de las citas médicas.

“Nada se hará bien si se mantiene a la misma gente manejando instituciones como la Policía Nacional, los encargados de prevención del fenómeno de El Niño, Essalud, el INPE o el Ministerio de Energía y Minas. Si no hay capacidad de realizar nombramientos que transformen estas entidades, se seguirán teniendo los mismos problemas”, manifestó en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

Castillo afirmó que no está mal que soliciten facultades para legislar, pero recordó que, en su momento, la expresidenta Dina Boluarte hizo lo mismo y de nada le sirvió.

“Presentar proyectos es solo papel. Ya tuvimos facultades con Boluarte y no sirvieron de nada. La población no juzgará al gobierno por si pide facultades o le aprueban leyes, como la prohibición de dos personas en una moto, que nadie respeta, sino por su capacidad de ejecutar”, remarcó.

El también periodista dijo que no cree que Fujimori Higuchi vaya a tener una “luna de miel”, en el inicio de su administración.

“Creo que no por dos razones: la resistencia política en regiones que puede ser movilizada, y las sobreexpectativas. Para unos es un drama y para otros es el cambio de la historia. Ambos extremos le pedirán resultados inmediatos. Si a la semana matan choferes o queman buses, tendrá problemas. No tendrá tiempo ni para respirar”, advirtió.