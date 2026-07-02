Por Sebastian Ortiz Martínez

A dos días de la proclamación de los resultados de la elección presidencial (y el inicio del proceso de transferencia), la virtual jefa de Estado, Keiko Fujimori, recibió en el local de Fuerza Popular, ubicado en San Isidro, a dirigentes del Partido Aprista, entre ellos a exministros del segundo gobierno de Alan García (206-2011) y excongresistas, y al secretario general del Sutep.

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