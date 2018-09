Keiko Fujimori se presentó en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

La ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó, en sesión reservada, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que investiga la denuncia constitucional presentada contra el parlamentario Héctor Becerril.

Fujimori llegó minutos antes de las 9 a.m. escoltada por la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Ingreso a la sala Bolognesi aproximadamente a las 10:20 a.m. y salió unos 30 minutos después.

En declaraciones para los periodistas, Keiko Fujimori negó que Fuerza Popular o ella le hayan dado instrucciones a Becerril sobre quien debería asumir la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Añadió que contestó "con amplitud" las preguntas de los parlamentarios.

Como se sabe, la bancada del Frente Amplio denunció a Becerril ante la subcomisión tras el señalamiento de ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) respecto a que el parlamentario le habría pedido a Baltazar Morales que vote a favor de la candidatura de Julio Gutiérrez Pebe en el 2017.

El encargado de elaborar el informe del caso es el legislador César Vásquez (APP).

Una vez que la subcomisión debata el informe de César Vásquez, se trasladaría un informe final a la Comisión Permanente y, finalmente, al pleno del Congreso donde se definirá si hay sanción o si se archiva la denuncia contra Héctor Becerril.

Becerril ha negado haber dialogado con el suspendido juez supremo César Hinostroza sobre algún tema concerniente a su partido, aunque no ha precisado sobre qué asuntos conversaron. "No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez", ha dicho en su defensa.