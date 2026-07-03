Keiko Fujimori fue proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras el conteo final de la segunda vuelta realizado por la ONPE. Tras el evento formal, el titular del JNE, Roberto Sánchez, destacó que la decisión no fue institucional si no un resultado de la voluntad popular.

“La autoridad que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo, nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos que, mediante sufragio, han decidido libremente quién conducirá los destinos de la República durante el próximo periodo constitucional”, señaló este viernes.

Cabe señalar que, según las cifras de la ONPE, Keiko Fujimori llegará a Palacio de Gobierno con el respaldo del 50.135% de los peruanos (9′223,396 votos).

Mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.