Roberto Burneo proclamó formalmente a Keiko Fujimori como la próxima presidenta del Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Roberto Burneo proclamó formalmente a Keiko Fujimori como la próxima presidenta del Perú. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras el conteo final de la segunda vuelta realizado por la ONPE. Tras el evento formal, el titular del JNE, Roberto Sánchez, destacó que la decisión no fue institucional si no un resultado de la voluntad popular.

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