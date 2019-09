Presidente del TC afirma que no se dejarán presionar por nadie por Caso Keiko Fujimori

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró este viernes que dicho organismo constitucional es "autónomo e independiente" y "no se dejará presionar por nadie", luego de anunciar que el 25 de setiembre se verá en audiencia el hábeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori, Sachie Fujimori.

"Cuando uno tiene la tranquilidad de conciencia, cuando uno actúa con transparencia, honestidad a toda prueba, no acepta presiones. Se van a venir tiempos duros y se me va a presionar igual que a otros colegas. Este tribunal es autónomo, es independiente y no acepta presiones vengan de donde vengan", señaló.

En Canal N, Ernesto Blume explicó que no se autonombró para ser ponente en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, sino que fue elegido por mayoría en el TC luego de que los magistrados Augusto Ferrero Costa y Marianella Ledesma declinaran aceptar la causa.

"Es totalmente falso que se haya afirmado que yo tendría una direccionalidad para llevar esta ponencia. Es más, se ha dado a entender que el ponente está demorando la ponencia para esperar que se resuelva el otro proceso y ahora la está demorando en la idea de que va a ver cambios y entraría un nuevo colegiado de orientación de mayoría congresal", refirió.

"Es una especulación sumamente tendenciosa y grave que afecta la honorabilidad de un magistrado como yo, que se guía por sus valores y principios en el marco de la Constitución y la ley. Son gajes del oficio", añadió.

Ernesto Blume aseguró que es "absolutamente falso" que tenga alguna orientación política. "Se dice que soy humalista, vizcarrista, fujimorista, aprofujimorista y keikista. Eso es absolutamente falso", enfatizó.