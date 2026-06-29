Presidentes de la región y representantes de organismos internacionales felicitaron a Keiko Fujimori, virtual mandataria peruana, tras finalizar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su conteo de actas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Argentina, Javier Milei: “La Libertad avanza en todo América. Felicitaciones Keiko Fujimori por la victoria y a todo el pueblo peruano”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, felicitó a Fujimori y deseó “el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú”.

“Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos. Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú”, escribió en su cuenta de X.

Felicito a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori , por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano!



Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 29, 2026

Nota en desarrollo...

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