Presidentes de la región y representantes de organismos internacionales felicitaron a Keiko Fujimori, virtual mandataria peruana, tras finalizar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su conteo de actas.
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