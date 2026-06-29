ONPE al 100%: Keiko Fujimori gana la segunda vuelta y será la nueva presidenta del Perú. Foto: Difusión.
ONPE al 100%: Keiko Fujimori gana la segunda vuelta y será la nueva presidenta del Perú. Foto: Difusión.
Por Redacción EC

Presidentes de la región y representantes de organismos internacionales felicitaron a Keiko Fujimori, virtual mandataria peruana, tras finalizar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su conteo de actas.

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