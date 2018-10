Dos presuntas aportantes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011 fueron coaccionados para declarar a favor de Fuerza Popular, después de que fueron detenidos de manera preliminar el último 10 de octubre en Tarapoto. Así lo afirmó el fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra la lideresa naranja.

Pérez dio lectura a la declaración que hicieron estas dos personas.

Por ejemplo, Documet indicó que el sábado 13 de octubre, al brindar su primer testimonio, se sintió “coaccionada”, porque un día antes una mujer que se identificó como integrante de Fuerza Popular la visitó al lugar donde se encontraba detenida para decirle que le convenía decir que entregó dinero a la campaña de Fujimori Higuchi.

También contó que esa persona, a la cual no se ha identificado, le dijo que el partido fujimorista le iba a poner a un abogado.

“Al día siguiente [el sábado 13] me llamaron para dar mi declaración, en ese momento me sentía mal con lo que estaba pasando. Antes de dar mi declaración, el abogado me instruyó lo que tenía que decir […] Me recalcó que no olvidará [decir] que soy prestamista y que con las ganancias que había obtenido más la liquidación de un proceso judicial, que esas eran las fuentes económicas para sustentar aporte”, subrayó.

Liz Documet, esposa del regidor de Tarapoto Ronald Del Castillo, afirmó que la mujer que la visitó la noche del viernes 13 le dijo que si declaraba que no había aportado a Fuerza Popular “iba a ser peor para mi puesto”.

“[Me señaló] que no me convenía decir lo contrario, porque tengo hijos menores, por lo que entendía que ella conocía sobre mi familia, lo que me generó temor por mis hijos, a que le hicieran daño o las represalias que podría hacer en mi contra y contra mi familia”, refirió.

Otro de los testimonios presentados por el fiscal Pérez en la audiencia fue el de Liliuth Sánchez Bardalez, quien dijo que al momento de ser detenida en Tarapoto el 10 de octubre un abogado “que no fue de su elección” le hizo firmar unos papeles. Agregó que en Lima otro letrado le indicó que le iba a pasar nada y que debía mantener su primera declaración.

Sánchez Bardales, en esta, había afirmado que sí aportó más de S/13 mil a la campaña de Keiko Fujimori.

En su segunda declaración ante la fiscalía, tomada el 15 de octubre de este año, Bardalez reconoció que no hizo ningún donativo.

“Yo declaré que sí había dado dicho aporte […] Y si bien tengo la capacidad de dar ese dinero, la verdad es que no lo he hecho”, remarcó.

Las declaraciones hechas por Documet Manrique y Sánchez Bardalez coinciden con la versión dada por el testigo protegido “TP 2017-55-3”, que señaló que el 10 de octubre, día en la que también fue detenida Keiko Fujimori, los congresistas Miguel Torres y Úrsula Letona convocaron a una reunión de emergencia, en la que se acordó brindarles abogados a los presuntos aportantes de Tarapoto.

El sobrino de Yoshiyama en acción

El fiscal José Domingo Pérez presentó, además, la declaración hecha por Erick Matto Monge, amigo de Jorge Yoshiyama Sasaki.

Matto Monge detalló que en el 2016, cuando llegaron las primeras citaciones judiciales a las personas que él contactó para que aparecieran como aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, Yoshiyama Sasaki lo llamó para pedirle que sus padres y hermano, que negaron haber hecho el donativo, cambien su versión.