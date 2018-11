Después de siete días de maratónicas audiencias públicas, el juez Concepción dictó prisión preventiva para Keiko Fujimori. En esta historia, hay varios personajes claves.



— Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular.

A los 43 años, Keiko Fujimori es la lideresa de Fuerza Popular, el partido con mayor representación en el Congreso, 61 de 130 escaños.



Además, ha sido dos veces candidata presidencial, en las campañas del 2011 y en el 2016. En ambas, disputó la segunda vuelta.

Previamente, en el período 2006-2011 fue congresista de la República por Alianza por el Futuro. Empezó en política a los 19 años, cuando se convirtió en primera dama de su padre, Alberto Fujimori, después de que este se separó de Susana Higuchi.

Fujimori tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia.

— Pier Figari, personero de Fuerza Popular.

Pier Figari Mendoza tiene 44 años y es personero legal y apoderado de Fuerza Popular (FP) desde su fundación, en el 2009. En nueve años, ha desempeñado otros tres cargos en ese partido político: secretario nacional de Ética y Disciplina, secretario de Justicia y Derechos Humanos y secretario nacional de Organización.



A inicios de este año, el congresista Miguel Torres –hoy a cargo del comité de emergencia de FP–anunció que tanto él como Ana Herz de Vega fueron separados del comité ejecutivo nacional (CEN) del partido; sin embargo, continúa siendo parte del círculo más cercano de Keiko Fujimori. Figari es abogado de profesión y ha sido asesor de Cecilia Chacón, reelecta congresista por Fuerza Popular. También es investigado en el caso de lavado de activos contra su partido.

—Ana Herz, ex dirigente de Fuerza Popular

Ana Herz Garfias de Vega tiene 68 años y pertenece a Fuerza Popular (FP) desde la constitución de ese partido, incluso figura en el portal Infogob como una de sus fundadoras. Ha sido secretaria nacional de Ética y Disciplina, y secretaria general de Organización de FP.



Es una de las personas más cercanas a Keiko Fujimori y su asistente personal, pero su vínculo no es solo político y partidario. Esta semana señaló que la ex candidata presidencial es “como la hija” que nunca tuvo. Durante su militancia en Fuerza Popular, no ha postulado a ningún cargo público.



En la investigación por lavado de activos que se le sigue, la fiscalía la ha sindicado como parte de la cúpula de FP y como parte del “núcleo duro” de la supuesta organización criminal formada en el interior de esa agrupación política.

—Vicente Silva Checa, allegado a Keiko Fujimori

En los últimos años, Vicente Silva Checa ha mantenido un perfil bajo. Según la resolución judicial con la cual fue puesto bajo detención preliminar en octubre, fue asesor de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) y consultor habitual de Keiko Fujimori, aunque él lo niega.



Apareció en un ‘vladivideo’ recibiendo fardos de dinero de Vladimiro Montesinos para la presunta compra de Cable Canal de Noticias (canal 10 ).



En el 2001, estuvo bajo prisión preventiva durante 29 meses –posteriormente en arresto domiciliario– después de que se le abrió un proceso por peculado, a raíz de sus vínculos con Montesinos. En el 2013, el caso fue archivado.



Hoy, cinco años después, es investigado en el caso de lavado de activos contra FP.



— José Domingo Pérez, fiscal del caso Lava Jato

José Domingo Pérez es fiscal titular desde hace 14 años, según dijo en una entrevista con El Comercio.



El magistrado de 41 años integra el equipo especial del Ministerio Público asignado al Caso Lava Jato y dirige la investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.



También tiene a su cargo los casos de los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Alan García por los aportes que habrían recibido de Odebrecht para sus campañas.



Su carrera empezó en el 2005, cuando fue designado fiscal adjunto titular en Maynas, Loreto. Ha trabajo en las fiscalías de Moquegua, La Libertad y Lima.



En más de una ocasión, ha criticado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.



— Richard Concepción Carhuancho, juez

En los últimos dos años, el juez Richard Concepción Carhuancho ha tenido en sus manos los casos de algunos de los políticos más importantes del país. En febrero del año pasado, ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo –prófugo en Estados Unidos– por el caso de Odebrecht.



Meses después, en julio de ese año, dictó la misma medida restrictiva contra el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Y esta semana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.



El magistrado nacido en Tarma, de 47 años, preside el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional.



— Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori

Giulliana Loza Ávalos es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se ha hecho conocida en los medios por ser la defensora legal de Keiko Fujimori en la investigación por lavado de activos a la ex candidata presidencial y su partido, Fuerza Popular.



Loza Ávalos, de 41 años, tiene una maestría con mención en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).



Según la página web del estudio Loza Ávalos, “es autora de artículos y dicta conferencias sobre derecho procesal penal”. Además, ha cursado estudios superiores de Derecho en Argentina y España.



— Jaime Yoshiyama, ex dirigente de Fuerza Popular

Jaime Yoshiyama Tanaka es uno de los fundadores de Fuerza Popular. En los nueve años de existencia de ese partido, ha ocupado dos cargos: representante legal (del 2009 al 2015 ) y secretario general (del 2010 al 2015).



Yoshiyama, de 74 años, también es fundador de Nueva Mayoría, partido con el que postuló sin éxito a la Alcaldía de Lima en 1995.



Durante el período de Alberto Fujimori, ocupó varios cargos: ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Energía y Minas y presidente del Congreso Constituyente después del autogolpe de 1992. También fue jefe del Gabinete.



Aunque no aportó a la campaña de Fuerza Popular, sus familiares, socios y allegados sí lo hicieron por un valor de S/717.729.