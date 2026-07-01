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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una revisión integral de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de la emisión del Acta General de Proclamación de la segunda vuelta presidencial.

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