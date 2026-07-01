El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una revisión integral de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de la emisión del Acta General de Proclamación de la segunda vuelta presidencial.

Lee también | Estado desembolsará más de S/222 millones a seis partidos en el próximo quinquenio

El análisis comprende las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones emitidas en procedimientos de recuento, votos impugnados, apelaciones y demás actuaciones procesales que resulten pertinentes.

La decisión fue adoptada por el pleno del JNE el pasado 26 de junio, tres días antes de que la ONPE llegue al 100% de actas contabilizadas, y difundida este martes 30 en el diario “El Peruano”.

“Considerando que algunos JEE se encuentran consolidando la información, es necesario que se desarrollen las actuaciones pertinentes, bajo responsabilidad de cada JEE; para que procedan en el más breve plazo a convocar la audiencia de proclamación de resultados de manera descentralizada, previo a ello deben contar con el reporte de cómputo de votos al 100% que les proporciona la ODPE o la ONPE”, se lee en la disposición.

Cabe señalar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó el lunes al 100% de actas contabilizadas y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la virtual presidenta de la República con el 50,135% de los votos.

De acuerdo con la página web de la ONPE, Fujimori logró 9′223.396 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49,865%, con 9′173.755 votos.

Es así que la lideresa de Fuerza Popular superó por 49 mil 641 votos al también congresista y exministro del golpista expresidente Pedro Castillo. La ONPE publicó los resultados oficiales al 100% (de las 92.766 actas) 22 días después del balotaje del 7 de junio.

¿Qué alcances tiene la disposición del JNE?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón y José Tello señalaron que el JNE busca evitar cualquier tipo de nulidad y controversia sobre la legitimidad del resultado.

“Lo que quiere el JNE es cuidarse y actuar con precaución. Entonces van a revisar de oficio, sin que nadie se lo pida, el tema numérico [...] Harán de oficio todas las nulidades aritméticas que podrían existir en cada uno de los JEE, en función de lo que establecen los artículos 364 y 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, que se refieren al caso de nulidades”, explicó Rodríguez Patrón.

Para el especialista, el organismo electoral está “anticipándose a una eventual controversia que pueda surgir sobre la legitimidad del ganador, en este caso de Fuerza Popular, y de paso fortaleciendo su posición como máxima autoridad electoral”

Añadió que, al pedir la celeridad de los JEE en la proclamación de resultados, el JNE busca que no haya retrasos y centralizar el proceso.

Por su parte, Tello estimó que toda esta revisión sí puede realizarse antes de la fecha estimada para la proclamación.

“Están buscando evitar las nulidades, están trabajando en función de ello. Piden las actas descentralizadas, las revisan y, de esa manera, validan lo trabajado en primera instancia. Con base en ese proceso, elaboran el acta de proclamación general antes del viernes 3”, afirmó el presidente de Aklla.

¿Qué falta para que proclamen los resultados?

En conferencia de prensa, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, reiteró que los resultados de la segunda vuelta presidencial serán proclamados este viernes 3 de julio, aunque no descartó que el anuncio pueda realizarse antes. Asimismo, informó que el 15 de julio se entregarán las credenciales a la fórmula presidencial ganadora.

“Aproximadamente, el 3 de julio se va a llevar a cabo la proclamación de resultados por parte del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Decimos aproximado porque, si se puede adelantar, se adelantará la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con la fecha prevista”, afirmó.

Jorge Valdivia, vocero del JNE.

El funcionario del JNE detalló que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) han enviado los cómputos descentralizados a cada uno de los sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) para que realicen la respectiva proclamación.

Este martes están programadas audiencias de proclamación en los JEE de Lima Centro 2, Coronel Portillo, Huancavelica, Piura 2 y Tumbes. El miércoles lo hará el jurado de Huánuco y con ello concluyen las proclamaciones descentralizadas.

Como se sabe, el JEE Lima Centro 2 es el que ve los votos de los peruanos en el exterior. Se trata además de una de las últimas proclamaciones descentralizadas y se da un día después de que ONPE llegó al 100% de actas contabilizadas.

Valdivia evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos y el anuncio del líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, afirmó que todos los actos electorales realizados en la segunda vuelta electoral fueron “transparentados” en las páginas web de los organismos que conforman el sistema electoral.

Además, subrayó que su organismo “tiene el último y definitivo pronunciamiento” en materia electoral, por lo que ningún recurso presentado ante cualquier instancia es vinculante.

“El proceso electoral concluye justamente con la resolución de conclusión del proceso por el JNE [...] Cualquier ciudadano puede recurrir a la corte a hacer un pedido y esta resolver conforme a derecho sea local o internacional”, manifestó.

Subrayó que “hay ciertos principios, como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen conforme a los hitos que han sido señalados y, una vez realizada la proclamación de los resultados, la entrega de credenciales y el acta de conclusión, no se pueden retrotraer”.