El motivo radica en que su viaje al exterior está previsto para el domingo 15, y su ausencia coincide con los dos últimos días de la visita del papa León XIV al Perú, programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre.

Aunque todo parece indicar que la autorización será aprobada, la Cámara del Senado definirá la petición este miércoles desde las 11:30 de la mañana.

Puntos de vista

El excanciller Luis Gonzales Posada indicó que la presidenta de la República debería permanecer en suelo peruano hasta que el papa León XIV se despida de nuestro país. Sostuvo que el Sumo Pontífice es una personalidad “muy fuerte en el mundo católico” y que está “arraigado con nuestro país, donde ha vivido muchos años”.

Consideró que cualquier otra “obligación” en el exterior podría esperar.

“Debería quedarse [la presidenta] porque no solamente el Papa es una personalidad muy fuerte en el mundo católico, sino porque es una [personalidad que] está muy arraigada con nuestro país, [en el] que ha vivido muchos años. De tal manera que cualquier otra obligación internacional puede ser postergada o puede ser reprogramada para fechas diferentes”, indicó.

Afirmó que su llegada será bien recibida por multitudes en Lima así como ocurrió en otros países.

"El Papa va a ser recibido por multitudes en Lima y en otras zonas, como lo ha sido, por ejemplo, en Buenos Aires, [donde] han asistido 2 millones y medio de personas a saludarlo. Entonces, cualquier otro proyecto no es urgencia", dijo.

Consultado por El Comercio, respondió que la ausencia de la jefa de Estado tendrá un costo político en su aceptación ciudadana. Opinó que ausentarse mientras el Papa se encuentra en tierras peruanas sería una “descortesía”.

“Yo creo que sí [tendrá un costo político], en cuanto a su aceptación. Claro que es una descortesía. Si el Papa viene hacia nuestro país a recorrerlo y ha dado y tiene acá un programa prioritario extenso de 5 días, no es posible que no esté la gente de Estado”, añadió.

Insistió en que sería “poco inteligente” que la presidenta de la República abandone el país sin despedir al pontífice.

“Debe estar acá cuando llegue el Papa hasta que se va. No pasa nada si reprograma [su viaje a China]. Muchas veces se ha hecho así y sería lo razonable que se haga”, contestó.

El excanciller consideró que el Papa transmite un mensaje de paz, unidad y concertación, que constituyen “las columnas vertebrales de su mensaje internacional”. Explicó que el país “lo necesita mucho”, sobre todo en un contexto en el que existen mensajes de violencia y se registran secuestros, asesinatos y extorsiones contra los ciudadanos.

A su turno, el exministro de Relaciones exteriores Francisco Tudela opinó que las reuniones de APEC se realizan “periódicamente” y que la reunión en China no tendrá la dinámica habitual debido a las limitaciones para acceder a algunos de los principales líderes mundiales, como los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump.

En ese sentido, consideró que Fujimori debería modificar su agenda y permanecer en el país.

“La cumbre de APEC no va a tener la dinámica que normalmente tiene y, por otro lado, la visita del Papa al Perú donde ha pasado décadas de su vida y ha formado parte de la Conferencia Episcopal es enormemente importante porque no va a ocurrir otra visita igual”, indicó.

El excanciller resaltó el carácter especial de la visita de León XIV, al recordar los vínculos del pontífice con el Perú y su trayectoria en el país. En esa línea, insistió en que la presidenta debería estar presente durante su despedida para recibir el mensaje de buena voluntad que representa su visita.

“El Papa Francisco no pudo viajar a Argentina y el que León XIV venga al Perú es excepcional en la medida de que parte de su carrera, la más importante, se ha desenvuelto en Perú. Y luego la irradiación de buena voluntad que da el Papa es algo que el jefe de Estado tiene que recibir en el momento de la despedida”, dijo.

"Creo que estamos a tiempo de cambiar de opinión. Es una extraordinaria oportunidad, única que no se va a repetir”.

Francisco Tudela asegura que es una gran oportunidad la llegada del Papa Leon XIV. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Consultado por este Diario, el exministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela señaló que la ausencia de la presidenta en el último día del programa no representa una cuestión negativa, pues las autoridades del Vaticano conocen de antemano su agenda y que participará en las demás actividades previstas con el papa León XIV.

“A mi no me parece una cosa negativa. Esto es algo que las autoridades del Vaticano conocen. Esto se les dijo y la presidenta va a recibir al Papa, va a atenderlo. Va a estar en todas las actividades posibles y donde no va a estar es en la misa final”, refirió.

Asimismo, sostuvo que los viajes de la presidenta a China y Japón son importantes para los intereses del Perú. Destacó la relevancia de su participación en APEC y de una reunión con el mandatario chino, así como la posibilidad de fortalecer la cooperación con Japón frente al fenómeno de El Niño.

“En función a los intereses del Perú a mi me parece absolutamente esencial que la presidenta tenga una presencia en APEC y tenga una reunión con el presidente chino. Por otra parte, dado el tema del fenómeno El Niño y las ofertas que hay con Japón de colaborar con nosotros, me parece un viaje muy importante el viaje a Japón”, añadió.

Hugo de Zela. Foto Giancarlo Avila @photo.gec

Por la tarde, la presidenta aseguró que no pretende desairar al Papa León XIV, aunque justificó su participación en las reuniones de APEC y el encuentro previsto con el mandatario chino, Xi Jinping, debido a las obligaciones de Estado y a la situación que atraviesa el país frente al fenómeno El Niño. Además, expresó su expectativa de conseguir donaciones para el Perú.