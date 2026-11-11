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Pleno del Senado define hoy si autoriza o no el viaje de la jefa del Estado a la cumbre de APEC en China. (Composición El Comercio)
Pleno del Senado define hoy si autoriza o no el viaje de la jefa del Estado a la cumbre de APEC en China. (Composición El Comercio)
Por Erik Rivera

La solicitud del Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori viaje al extranjero, del 15 al 21 de noviembre, con el fin de participar en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, en China, y posteriormente visitar Japón, ha generado diversas reacciones en el terreno diplomático.

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