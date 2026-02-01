Sebastian Ortiz Martínez
Keiko Fujimori: ¿quiénes integran su círculo confianza en su cuarta elección presidencial?
A diferencia de las elecciones de 2021, Keiko Fujimori, quien postula por cuarta vez a la Presidencia, llega a los comicios sin la mochila del proceso por el llamado Caso Cocteles (aportes de Odebrecht y otras empresas). El archivo del juicio en su contra, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), le ha permitido traer de vuelta a su círculo de confianza a tres personajes que eran sus coprocesados.

