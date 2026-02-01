Keiko Fujimori: ¿quiénes integran su círculo confianza en su cuarta elección presidencial?

Dos de ellos son José Chlimper, exministro de Agricultura, ex director del Banco Central de Reserva (BCR) y ex secretario general de Fuerza Popular; y Jaime Yoshiyama, exministro de la Presidencia. Ambos tienen el rol de consejeros de Fujimori Higuchi, de acuerdo con fuentes de El Comercio.

Chlimper fue el promotor del hábeas corpus, a través del cual el TC ordenó la nulidad del juicio en contra de la excongresista y otros. El tribunal sostuvo que los hechos imputados por el fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, no eran delito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Yoshiyama acompañó hace unos días a Fujimori Higuchi a la zona 5 de Huaycán, en Ate Vitarte, donde se reunieron con vecinos del lugar en el marco de la campaña “casa a casa” de la postulante. “Hoy lo que les digo es que la apoyen, ella va a tomar las decisiones correctas, va a vencer los déficits que estos últimos gobiernos nos han dejado en el Perú”, refirió el también exministro de Transportes y Comunicación.

La otra persona que regresó al círculo de confianza de Fujimori Higuchi ha sido Carmela Paucará, secretaria de Organización y candidata a diputada del partido naranja en Piura.

En marzo de 2021, el fiscal Pérez solicitó que Paucará sea condenada a 22 años y ocho meses de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron a este Diario que a pesar de que la extrabajadora del Congreso postula en Piura, continúa manejando la agenda de Fujimori y le organiza sus actividades en la capital.

Los tres niveles

En la anterior elección, el círculo de confianza de Fujimori Higuchi estaba compuesto de dos niveles, hoy estos han pasado a ser tres [ver infografía]. El primero es el más cerrado y está conformado por Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de la fórmula presidencial de Fuerza Popular.

De acuerdo con fuentes de la cúpula fujimorista, ambos son a quienes más escucha la excongresista y son sus principales operadores.

Por ejemplo, Galarreta tiene el manejo del partido desde la secretaria general y Torres la conducción de la bancada naranja. El exparlamentario es el jefe de Gabinete de Asesores de la agrupación en el Congreso.

En el segundo nivel, además, de Paucará están el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el exparlamentario Marco Miyashiro. Ambos-junto con el general del Ejército en retiro César Astudillo- están a cargo de la propuesta del fujimorismo en seguridad ciudadana.

Una de los planteamientos de Fuerza Popular es reforzar el patrullaje en zonas críticas “mediante la reorientación del 24x24” y ampliar la convocatoria para la formación de policías.

Fuentes cercanas a la cúpula del fujimorismo refirieron a El Comercio que hay un interés de Fujimori Higuchi de “resaltar” la imagen de Miyashiro, ex jefe del GEIN, grupo especial de la policía que capturó a Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. “El general representa una figura muy importante al interior del partido”, mencionaron.

En el último nivel se encuentran Chlimper y Yoshiyama, pero también estarían el economista Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular y el periodista y empresario español Román Cendoya.

Cendoya, según diferentes fuentes de Fuerza Popular, se ha sumado a la campaña de Fujimori Higuchi como un asesor político y de comunicaciones externo. Detallaron que no tiene contrato y que es una persona a la que la candidata presidencial escucha.

En “Siempre a las Ocho”, video podcast de El Comercio, el analista político español dijo el jueves que conoce a la ex primera dama desde hace 30 años y reveló que ella le “pregunta muchas cosas”, pero remarcó que no tiene contrato.

“No tengo contrato, es verdad que soy amigo de Keiko Fujimori y que me pregunta muchas cosas. Yo soy amigo de Keiko Fujimori desde cuando ella era primera dama. Yo vine [al Perú] en 1996 como asesor externo de Telefónica, conocí a su padre [Alberto Fujimori] y tengo una relación de amistad con la familia”, expresó.

El consejero español-en una entrevista en Willax TV, en abril del año pasado- dijo que la entonces presidenta Dina Boluarte “tiene un papel histórico que se le reconocerá con el tiempo: ella salvó salvó la institucionalidad, la Constitución y la democracia al aceptar la presidencia tras el golpe de Estado”. “Si ella renunciaba, se hubiera disuelto el Parlamento y la izquierda habría logrado su objetivo de cambiar la Constitución hacia un modelo bolivariano”, remarcó.

También refirió que a Boluarte Zegarra se le montó “una mentira”, al ser consultado sobre la investigación que afronta la hoy vacada exmandataria por las 49 muertes en enfrentamientos durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023.

“A ella le han montado una mentira. Los responsables políticos de esas muertes son los golpistas que incentivaron al pueblo a violentar la ley y atacar el Estado. La Policía cumplió con su papel de defender la realidad institucional; la culpa no es del que defiende la Constitución, sino del que la ataca”, manifestó.

En octubre pasado, en América TV, Cendoya dijo que la principal tarea de Jerí, quien acababa de jurar como presidente de transición, “no es hacer política, sino asegurar que el proceso electoral convocado se cumpla”.

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que Fujimori Higuchi tiene otros dos asesores internacionales en su campaña, de nacionalidad argentina. Ellos serían los autores del eslogan “La fuerza del orden”, que presentó Fujimori Higuchi en la última semana y en la presentación de los candidatos naranjas al Senado.

En comunicación con El Comercio, Torres confirmó la presencia de estos “consultores” argentinos, pero evitó dar sus nombres.

“Lo que tenemos son consultores, que nos dan alcances, no estoy en condiciones de compartir [sus nombres], son personas a las que escuchamos, pero no es que tengamos un vínculo permanente”, expresó.

El subsecretario general de Fuerza Popular explicó que el eslogan “la fuerza del orden, evoca el orden en la seguridad, en la economía y en el Estado para simplificarlo”.

Fuentes del fujimorismo detallaron que la principal recomendación de los asesores argentinos, cuya identidad se guarda bajo siete llaves, es que Fujimori Higuchi “escuche” a la ciudadanía. Por ello, desplegaron, en una primera etapa de campaña, el ir “casa a casa”.

Además, sugirieron no desplegar como un eje central el enfrentar a Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular con quien se disputan el voto de la derecha.

El alejamiento de Raffo

Otro cambio respecto al 2021 es el alejamiento del excongresista Carlos Raffo de Fuerza Popular, donde fue asesor externo de Fujimori Higuchi en la temporada electoral.

Fuentes cercanas al partido fujimorista indicaron que la salida del publicista del núcleo duro naranja se dio tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori en setiembre de 2024.

El exparlamentario regresó al entorno de Fujimori Higuchi cuando ella salió de la prisión preventiva en mayo de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. Raffo, en ese momento, tuvo un rol importante en la reconciliación entre ella y su padre, quien aún estaba encarcelado en el penal de Barbadillo.

“Como amigo le doy mis opiniones sobre diversas circunstancias como, por ejemplo, comentarle cómo le fue en una entrevista. O darle una opinión sobre su plan de gobierno”, dijo Raffo a El Comercio en una entrevista en marzo de 2021.

Las mismas fuentes relataron que el distanciamiento entre el excongresista y Fuerza Popular fue generado, además del deceso de Alberto Fujimori, por diferencias con Galarreta y Torres.

Por ejemplo, Raffo no cuestionó que la dirigencia naranja haya mantenido su respaldo a la expresidenta Dina Boluarte casi hasta el final de su mandato.

“La crítica que hacía él era por la cercanía con el gobierno de Boluarte, lo consideraba un error”, manifestaron.

Al respecto, Torres rechazó que Raffo se haya ido peleado del fujimorismo y lo consideró “un amigo”.

“A él, al igual que a otros, lo escuchábamos siempre. Ahora que está en otra campaña [la de José Williams Zapata, de Avanza País], hay conflicto de intereses. No podemos tener las mismas conversaciones. Pero a Raffo siempre se le ha tenido con un buen amigo”, acotó.

Más información

Pier Figari postula al Congreso con Fuerza Popular. (Foto: Julio Reaño)

Fuentes de El Comercio señalaron que Pier Figari, quien era uno de los principales asesores de Keiko Fujimori en la elección de 2016, ha regresado a Fuerza Popular, pero solo como candidato a diputado y no como parte del núcleo naranja. Quien se ha mantenido alejada de la agrupación es Ana Herz de Vega. Ambos fueron procesados por el Caso Cocteles.