El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, envió un oficio al procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino Valencia, para que solicite al Tribunal Constitucional (TC) una aclaración de la resolución con la cual se anuló la prisión preventiva de Keiko Fujimori, lo que le permitió ser liberada el pasado viernes 29 de noviembre.

En el documento que fue enviado el mismo viernes y recibido oficialmente hoy, lunes 2 de diciembre, Vela Barba indica que el procurador, “de considerarlo pertinente [...] pueda instar ante el TC el pedido de aclaración de la sentencia emitida [...] el 25 de noviembre del 2019”.

Entre los puntos que deberían ser aclarados por el pleno del TC, el fiscal superior señala que se debería precisar cuál es la ponencia que cuenta con los cuatro votos necesarios para formar una sentencia constitucional, ya que debe haber coincidencia tanto en la parte considerativa como resolutiva de los votos que forman una resolución.

“Entendemos que debe haber coincidencia en la parte considerativa y resolutiva ya que de no tener certeza sobre ellos genera inseguridad jurídica e inejecutabilidad de la decisión adoptada”, indica Rafael Vela Barba en el escrito.

El titular del equipo especial cuestiona que el magistrado Carlos Ramos Núñez haya considerado como argumento para declarar fundada una anulación de una prisión preventiva la disolución del Congreso y las investigaciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto.

Rafael Vela considera que Ramos Núñez sustituyó a la defensa de Keiko Fujimori y “ha operado un cese de prisión preventiva de oficio, desconociendo el texto expreso de la ley procesal penal y violando la competencia del juez penal ordinario”, ya que no se realizó una audiencia para que la fiscalía pueda defenderse en “igualdad de armas”.

“El pedido de aclaración que se formule ante el TC conlleva, a nuestro entender, que se declare la nulidad de la sentencia [...] puesto que no se cuenta con los votos para la conformidad y validez de la misma”, indicó el fiscal.

El pedido formal de Rafael Vela se suma al que presentó el fiscal José Domingo Pérez también ante el procurador del Poder Judicial, en el que pide que se plantee la nulidad de la sentencia del TC a favor de Keiko Fujimori y contra los 18 meses de prisión preventiva que cumplía.

“Hay decisiones anteriores del TC que señalan que mientras no se den los cuatro votos, no se puede hablar de sentencia. En ese sentido, es incongruente, no se puede ejecutar esta decisión y se evidencian tintes políticos”, aseguró Pérez ante la prensa este último viernes.

A través de un oficio dirigido a Blume, Vela le informó al presidente del Tribunal Constitucional sobre la solicitud que ha realizado su despacho ante el procurador del Poder Judicial.