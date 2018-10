Diversos congresistas de la banca de Fuerza Popular —como Héctor Becerril, Karina Beteta y Mario Mantilla— se acercaron a la sede de la Prefectura de Lima para ver a Keiko Fujimori, quien permanece en ese lugar desde el miércoles cumpliendo una orden de detención preliminar de diez días.

Becerril adelantó que en los próximos días organizaran una "gran marcha" para "exigir" al Poder Judicial que revierta la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori, lideresa de su partido.

“Seguramente en los próximos días haremos una gran marcha para exigir al Poder Judicial, finalmente, para que revierta esta situación tan injusta”, comentó el legislador fujimorista.

Agregó que las acusaciones en contra de la lideresa de Fuerza Popular no tienen “nada que ver con la realidad” y que esperan que la situación se revierta “lo más pronto posible”.

“Estamos convencidos que la Sala va a revertir esta situación porque no hay una razón para que esté detenida. No hay ningún peligro de fuga, no hay obstaculización de la justicia, por lo tanto, creo que la Sala va a evaluar con mayor tranquilidad y con mayor justicia y pronto van a dar la libertad a Keiko Fujimori", señaló.

Ayer la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también recibió la visita de las congresitas Luz Salgado y Alejandra Aramayo, quienes llegaron a la sede de la Prefectura de Lima para poder ver a la ex candidata presidencial.

La congresista Aramayo dijo que le manifestaron todo el apoyo a Keiko Fujimori.

Por su lado, Luz Salgado, acotó que los seguidores fujimoristas vienen expresando el respaldo a Keiko Fujimori, y pidió no caer en provocaciones que generen episodios de violencia.

El miércoles por la mañana, la ex candidata presidencial también recibió la visita de sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari.