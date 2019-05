Ex presidente Alberto Fujimori envió mensaje a Keiko por su cumpleaños En la misiva, el ex mandatario, actualmente recluido en el penal de la Diroes, le pidió a su hija no perder la esperanza de salir en libertad

Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por el Caso Odebrecht. (Foto: GEC) Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por el caso Odebrecht. (Foto: GEC)