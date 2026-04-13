Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La candidata a la presidencia del Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras el conteo rápido al 100 % de Datum Internacional en el que obtuvo el 16.8% de los votos en las elecciones generales realizadas este domingo 12 de abril.
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