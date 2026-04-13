Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori postula a la presidencia por Fuerza Popular. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Keiko Fujimori postula a la presidencia por Fuerza Popular. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Por Redacción EC

La candidata a la presidencia del Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras el conteo rápido al 100 % de Datum Internacional en el que obtuvo el 16.8% de los votos en las elecciones generales realizadas este domingo 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.