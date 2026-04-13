La candidata a la presidencia del Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras el conteo rápido al 100 % de Datum Internacional en el que obtuvo el 16.8% de los votos en las elecciones generales realizadas este domingo 12 de abril.

"Recibo estos resultados con mucha gratitud, con humildad pero también con una gran responsabilidad. Quiero expresar mi agradecimiento profundo a todos los peruanos que han expresado su confianza en nosotros“, indicó Fujimori.

Declaraciones de la candidata a la presidencia del Perú Keiko Fujimori. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Además, la lideresa de Fuerza Popular expresó su solidaridad con las personas que no pudieron “ejercer su derecho a voto”.

“Pero también quiero saludar la decisión del JNE que ha tomado las medidas correctivas para que mañana (lunes) estas mesas se aperturen y los ciudadanos puedan votar”, precisó.

Más sobre el conteo de Datum

Detrás de Fujimori se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12.9% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11.6%.

En tanto, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) obtuvo 10.1% de los votos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó 9.4%.

JNE amplía elecciones para este lunes 13

Cabe señalar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió las elecciones hasta este el lunes 13 de abril con el objetivo de permitir la votación en aquellas mesas que no fueron instaladas durante la jornada electoral.

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