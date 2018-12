Keiko Fujimori: la reestructuración de Fuerza Popular tras su encarcelamiento

Keiko Fujimori fue detenida de manera preliminar el 10 de octubre y luego fue liberada gracias a una apelación que presentó su defensa. Sin embargo, la libertad de la lideresa de Fuerza Popular duró pocas semanas. El primer día de noviembre fue trasladada al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para que cumpla 36 meses de prisión preventiva.

Este sábado se llevará a cabo la audiencia para evaluar su apelación contra la prisión preventiva que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en su contra. De forma paralela a su proceso legal, el partido que lidera, Fuerza Popular, ha pasado por cambios importantes.

- Cambios partidarios -

La detención preliminar contra Keiko Fujimori, aunque fue breve, dio cuenta de los primeros problemas en Fuerza Popular. Luego de que se revelara que José Chlimper había hecho un pago en efectivo de 210 mil dólares a un gerente de RPP, procedió a renunciar al cargo de secretario general del partido.

La secretaría general fue otorgada, posteriormente, a la congresista Luz Salgado. El cargo como de subsecretario al cual renunció Miguel Torres en octubre recién fue otorgado a Luis Galarreta en diciembre.

- Un breve paso por la vocería -

En julio, Daniel Salaverry dejó la vocería titular de Fuerza Popular y el cargo recayó en Úrsula Letona. Las voceras alternas fueron Karina Beteta y Alejandra Aramayo.

Sin embargo, cuando se anunció la restructuración de Fuerza Popular tras la renuncia de José Chlimper, se confirmó que habrían cambios en los portavoces partidarios.

Carlos Tubino fue designado como vocero titular. Los alternos elegidos por el resto del año legislativo fueron Luz Salgado, Milagros Takayama, Octavio Salazar y Tamar Arimborgo.

- Cambios en tono -

Tras la detención preliminar de Keiko Fujimori se registraron dos renuncias importantes a Fuerza Popular: la de Francesco Petrozzi y la de Úrsula Letonam aunque esta última no fue aceptada.

Rolando Reátegui fue retirado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente luego de haber acudido al Ministerio Público como testigo protegido. Mientras tanto, Miguel Castro también acudió al despacho del fiscal José Domingo Pérez, aunque no ha sido objeto de alguna decisión por parte de su bancada.

Con menos congresistas y luego de concretar todos sus cambios internos, Fuerza Popular procedió a pedir un proceso de diálogo con el Gobierno. Sus congresistas reconocieron que el fujimorismo no había tenido una agenda interna pensando en el país.

"Yo creo que [estuvo mal] no tener una agenda. No saber para dónde vamos, ser absolutamente reactivos. Yo creo que eso estuvo mal, pero creo que está peor cuando uno no sabe resaltar las cosas que hizo bien, identificar y cambiar las que hizo mal", señaló Alejandra Aramayo.

Mientras tanto, Miguel Torres ha sido designado como titular de una comisión a cargo de seguir con un proceso de restructuración del partido Fuerza Popular, el cual todavía no tiene un plazo definido.